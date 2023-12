Tykač jako ideální řešení. Tvrdík popisuje, co čeká Slavii

Když se v roce 2015 dostala fotbalová Slavia do rukou čínského kapitálu, byl u toho jako jedna z klíčových postav. Stejně jako nyní, když vršovický klub čínskou náruč opustil.

Exministr obrany Jaroslav Tvrdík coby předseda představenstva SK Slavia Praha dirigoval prodej sešívaného klubu, který patřil čínské státní skupině CITIC Group, do rukou českého finančníka Pavla Tykače.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, proč je pro Slavii výhodné, že se vyvázala z čínského područí. „Podnikání ve fotbale není hlavním předmětem byznysu CITIC Group. Před časem skupina odprodala i druhý klub v jejich vlastnictví, pekingský Being Guoan. Začali jsme také narážet na regulatorní předpisy pro působení čínských firem v zahraničí,“ uvedl Tvrdík.

Klíčové finance má Tykač podle šéfa klubu vložit do výstavby sportovní infrastruktury, především mládežnické akademie, která může spolknout kolem půl miliardy korun. Ve hře je i zvětšení stadionu Eden. Co se týká nákupu posil, nechystá se nový majitel roztočit neuvážený kolotoč.

V příštím roce se chystá opět za čínským premiérem, se kterým se setkal v listopadu - a právě s ním řešil prodej Slavie. „Osobní zapojení do české zahraniční politiky však nikterak neplánuji,“ dodal.

Před Vánoci se povedlo dotáhnout prodej Slavie do rukou Pavla Tykače. Co to pro vás jako šéfa klubu znamená?