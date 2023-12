Nový majitel Slavie Tykač: Chci titul, do politiky nepůjdu

Finančník Pavel Tykač ve čtvrtek podepsal smlouvu na koupi fotbalového klubu SK Slavia Praha.

V exkluzivním rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, co jej motivovalo vstoupit do vršovického klubu. „Příležitost vrátit ji do Česka a formovat její budoucnost mě ihned oslovila. Nekupuji ji pro zisk, ale jako dlouhodobou investici, na jejímž chodu se budou jednou podílet i moje děti,“ popsal jeden z nejbohatších Čechů.

Majitel skupiny Sev.en v interview označil za svou hlavní prioritu vybudování mládežnické akademie, což by mohla být až půlmiliardová investice. Připustil také, že uvažuje o zvětšení slávistického stadionu Eden.

Do chodu klubu zapojí i svou rodinu. Spolu se synem usednou v dozorčí radě, chystá se propojit aktivity s organizací Women for Women, kterou založil se svou ženou Ivanou Tykač. Derby proti Spartě vlastněné jeho obchodním soupeřem Danielem Křetínským označil za mimořádnou událost.

Koupě Slavie je dalším Tykačovým vykročením na veřejnost. Finančně podporuje školu Cevro, potvrdil zájem o koupi vydavatelství Mafra. Do politiky prý ale vstoupit neplánuje. „Tak to ani náhodou. Jde spíš o výraz mé společenské odpovědnosti,“ uvedl Tykač.

Na Letnou klidně zajdu

Co byl hlavní důvod, proč jste se rozhodl pro koupi klubu? Co na koupi Slavie říká rodina?

Jsem slávista, Slavii mám v srdci. Chodil jsem na ni s tátou a dědou, kteří k ní měli stejný vztah jako já. Považuji ji za národní poklad. Koneckonců u jejího zrodu byli i pozdější zakladatelé Československa. Využil jsem příležitost, že bylo vůbec možné o převzetí jednat. Slavia je nejvýznamnější český fotbalový klub. Příležitost vrátit jí do Česka a formovat její budoucnost mě ihned oslovila. Nekupuji ji pro zisk, ale jako dlouhodobou investici, na jejímž chodu se budou jednou podílet i moje děti.

Letos jste oznámil zájem převzít vydavatelství Mafra, potom jste deklaroval podporu vysoké škole Cevro a teď vstupujete do Slavie. Všechno jsou to kroky s velkým přesahem do veřejného života, chystáte se vstoupit do politiky?

Tak to ani náhodou. Jde spíš o výraz mé společenské odpovědnosti. Ale to, že bych vstoupil do politiky, vylučuji.

Kdy poprvé jste se začal zabývat myšlenkou, že byste koupil Slavii? Oslovil vás Jaroslav Tvrdík, nebo jste se přihlásil se zájmem sám?

Na začátku září mě oslovil Jaroslav Tvrdík a já se do té myšlenky ihned zamiloval.

Můžete potvrdit, že cena obchodu se pohybuje kolem dvou miliard korun?

Ano, velmi přibližně.

Součástí transakce je i stadion?

Předmětem transakce je 99,98 % akcií SK Slavia Praha a 100% podíl ve společnosti Eden Arena, která náš překrásný stadion vlastní.

Jaká bude vaše role v klubu? Usednete v čele dozorčí rady?

Řídit klub jsem se rozhodl podle takzvaného německého modelu. Osobně povedu dozorčí radu Slavie, společně se mnou v ní budou můj syn Michal a můj hlavní analytik Jan Bejbl. Všichni jsme slávisté. Bude to práce i radost současně. Chceme se soustředit zejména na strategické a finanční cíle klubu.

Trpišovského chci dalších šest let

Dosadíte do představenstva své blízké spolupracovníky?

Slavie je dobře vedený klub. Dělá radost fanouškům a to je také jeden z mých cílů. Nemám důvod ke změnám ve vedení. V čele představenstva bude i nadále stát Jaroslav Tvrdík a je jeho právem si nominovat své spolupracovníky.

Ponecháte trenérský tým Jindřicha Trpišovského?

Sleduji práci Jindřicha Trpišovského a jsem přesvědčen o tom, že je to nejlepší trenér v České republice. Ve Slavii má tento týden šestileté výročí a já budu moc rád, když zůstane ještě minimálně stejnou dobu.

Jde čistě jen o Slavii, nebo jste koupil ještě další aktiva skupiny CITIC v ČR?

Naše dohoda se týká pouze Slavie.

Byl jste osobně v Číně? Jednal jste přímo s čínskými manažery CITIC a čínskými politiky?

Jednal jsem pouze s vedením CITIC v České republice. Chci jim poděkovat za výsledky posledních let i za konstruktivní přístup. Bylo vidět, že i jim na budoucnosti klubu záleží.

Co na to říkají rodinní příslušníci fandící Spartě?

Jsou nadšeni, všichni jsme sešívaní. I když vlastně manžel jedné z našich dcer fandí Spartě. Určitě tímto krokem obohatíme diskuze při rodinných setkáních.

Cílem je Liga mistrů

Jaké máte se Slavií sportovní cíle?

Titul a Evropskou ligu. Titul je povinnost. Evropská liga ideální soutěž pro klub z České republiky. A samozřejmě si, jako všichni fanoušci, přeji Slavii vidět jednou za čas v Lize mistrů.

Plánujete rozšířit kapacitu stadionu?

Pokud bude tento krok dávat sportovní a finanční smysl, jsem připraven o tom uvažovat.

Je pravda, že se pustíte do výstavby nové mládežnické akademie? Je to jeden z vašich prvních úkolů?

Moderní mládežnická akademie je srdcem každého úspěšného fotbalového klubu. Ve srovnání s našimi českými i mezinárodními konkurenty je to poslední dílek skládačky, který Slavii chybí. Je to moje hlavní priorita.

Problémem Edenu je parkování, chybí fanouškům a komplikuje život i obyvatelům Vršovic. Plánujete s tím něco udělat?

Okolí stadionu neoplývá krásou a je vidět, že projekt výstavby nebyl kompletně dokončen. Eden je překrásný stadion, nejmodernější u nás, ale podpůrná infrastruktura včetně dostatečné kapacity pro parkování mu opravdu chybí. Na Eden a okolí se dívám nejen z hlediska fotbalu, ale společně s dalšími sporty z „velké Slavie“ chci maximálně využít naše synergie a možnosti pro další rozvoj celého areálu slávistických sportů.

Kolik peněz jste nyní připravený dát do prvního přestupního období, které zažijete jako majitel?

Nepřišel jsem měnit to, co funguje. Letos máme národní pohár, vyhráli jsme skupinu Evropské ligy a jsme na 32. místě klubového žebříčku UEFA. Před velkokluby, jako je AC Milán. To je skvělá vizitka a pozice, která Slavii sluší. Chybělo tomu jediné – titul. Chci vytvořit současnému vedení a realizačnímu týmu takové podmínky, aby mohly ještě lépe zúročit své zkušenosti a schopnosti. Nechám na nich, s jakými návrhy posil přijdou.

Klub mým vstupem získává finanční stabilitu, nebudeme muset každý rok prodávat tři nebo čtyři hráče základní sestavy. Jestli budou uvažovat o výraznějších investicích do hráčského kádru, nikdy to nesmí být na škodu týmové harmonii. Jsem racionální. Raději budu dávat peníze na investice typu mládežnické akademie, než abych na nákupech a platech hráčů ročně budoval stamilionové ztráty.

Táta by měl radost

Plánujete v rámci klubu nějakou spolupráci s organizací Women for Women, kterou jste založili s vaší ženou Ivanou?

Na svoji ženu Ivanu jsem za to, co dělá, nesmírně hrdý. Neušlo nám, že Slavia je v oblasti společenské odpovědnosti sportovním lídrem a je logické, že budeme chtít naše aktivity propojit. Pomoci potřebným není nikdy dost.

Majitel Sparty Daniel Křetínský prohlásil, že nikdy nevstoupí do Edenu. Máte to podobně s Letnou?

Tak to nemám. Bude-li třeba, jsem připraven podpořit Slavii kdekoliv a kdykoliv, tedy i na Letné.

Bude mít pro vás derby nějakou speciální příchuť i vzhledem k tomu, že Spartu vlastní váš podnikatelský soupeř a konkurent Daniel Křetínský?

V naší rodině je každé derby mimořádnou událostí. A vždy chceme vyhrát.

Když se ohlédnete za vaší dosavadní, nemajitelskou érou ve Slavii, co se vám nejvíc vybaví?