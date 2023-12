Prodej Slavie dostal v Číně první zelenou. Tykač už zná svou roli

Pokud vše poběží dosavadním tempem a směrem, kupní smlouvu mezi Tykačem a skupinou CITIC by se mohlo stihnout podepsat do konce roku. Následně by transakci posoudily regulační úřady, v Česku by se obchodem zabýval antimonopolní úřad. Tykač však v oblasti fotbalu nepodniká, takže se neočekávají zásadnější komplikace. S koncem zimy by se tedy obchod mohl definitivě dotáhnout.