Říkali mu Doktor, na infarkt zemřel už v 53 letech. Nečekaná smrt fotbalisty

Janů se na věčný odpočinek vrátil do vlasti. Vazby jeho rodiny na fotbalové dění se za dvacet let, kdy není mezi námi, přetrhaly. „Jitka se už vůbec neozývá, na telefonní volání nereaguje, nevím, co s ní je,“ sděluje slávistická legenda Ivo Knoflíček, jenž prožil s Janů sedm let v červenobílém dresu.