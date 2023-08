Ronaldo byl jen začátek. Evropskému fotbalu roste obří konkurence

Dění v posledních týdnech už vypadá, jako by se Saúdští Arabové rozhodli vyluxovat značkové zboží z evropského fotbalu. Pozoruhodné utrácení v Saudi Pro League (SPL) bude navíc podle jednoho z jejích vedoucích představitelů pokračovat.

„Rozpočet je připraven na několik let, nemyslím, že by se to mělo zpomalovat,“ řekl britský ředitel Peter Hutton, který sedí v představenstvu ligy.