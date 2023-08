Mbappé odmítl Araby a rok čekání na Real může strávit třeba v Liverpoolu

Stěhování nejsledovanější postavy evropského fotbalu je na spadnutí. Francouz Kylian Mbappé je sice ještě rok pod smlouvou v PSG, nicméně směřování jeho další kariéry je žhavou otázkou už nyní.

„Případ Mbappé prohraje hlavně jeho současný zaměstnavatel, tedy Paris SG a jeho katarští majitelé,“ míní Jaromír Bosák, moderátor podcastu Nosiči vody. Pařížský velkoklub totiž podle nejrůznějších signálů v dohledné době o svůj nejcennější drahokam přijde. A to dost možná poměrně potupným způsobem.

Pařížany straší představa, že od nich nejcennější hráč současnosti odejde zdarma. K tomu by došlo v létě příštího roku.

A tak se pařížské vedení vydalo na přestupový trh. S nabídkou megatransferu ve výši 300 milionů eur se ozval Al Hilál, klub ze Saúdské Arábie. Sám Kylian Mbappé ovšem naznačil, že on s arabským klubem vyjednávat nehodlá.

Podle všeho je už totiž domluven na angažmá s Realem Madrid. Pro ten by samozřejmě bylo nejvýhodnější, kdyby Mbappého za rok získal zdarma. O tom sice v Paříži nechtějí ani slyšet, ale možná jim nakonec nezbude než to akceptovat.

„Katarští majitelé PSG se chytili sami do vlastní pasti. Loni, kdy už byl Mbappého přestup do Realu Madrid poprvé na spadnutí, udrželi hráče takříkajíc na sílu. Před blížícím se mistrovstvím světa v Kataru chtěli hvězdu udržet stůj co stůj, jenom aby neztratili renomé,“ míní fotbalový novinář Luděk Mádl.

Mbappé dostal nový kontrakt pohádkových parametrů, k tomu, aby zůstal v Paříži, ho přemlouval dokonce i francouzský prezident Emmanuel Macron, dbalý významu mezinárodní spolupráce své země s Katarem. Mbappé souhlasil a podepsal smlouvu s platností do 30. června 2024, s opcí i na další sezonu.

Podmínky opce ale byly vyjednány tak, že by s ní i Mbappé musel letos souhlasit. To neučinil a Katařany tím šokoval. Postavil je tím do situace, s níž nepočítali: že bude za rok volný a může odejít bez odstupného.

Co tedy s tím? Zaprvé je tu už zmíněná možnost prodat Mbappého hned. Al Hilál by ho zaplatil. Ale Mbappé se saúdskou ligou svůj osud spojovat nechce. Pak by si ho také mohl koupit Real Madrid. Ale proč, když si může počkat a získat ho za rok zadarmo?

Zadruhé je tu možnost, že Mbappé zůstane rok v Paříži a zadarmo odejde. Katařané naznačují, že v tom případě nevylučují, že by se mohli hráči tak trochu pomstít a nechat ho rok sedět na tribuně.

Proto už se uvažuje o třetí možnosti, že by nadcházející sezonu strávil Mbappé někde na hostování. A za to by Paris SG zinkasoval alespoň něco. Údajně už se v té souvislosti ozval Liverpool. „V případě The Reds mě ty spekulace hodně překvapily, ale je to jedna z variant,“ přemítá Karel Tvaroh, bývalý profesionální fotbalista.

Čvančara se rozstřílel

Nosiči vody se v rámci nejnovější epizody pochopitelně pečlivě věnují tomu nejzajímavějšímu dění v české Fortuna lize, která opět hýřila událostmi všeho druhu. Trio fotbalových novinářů se detailně zaměřilo i na diskutovaná rozhodnutí sudích, například v souvislosti se zápasem Mladá Boleslav – Liberec. Debata se vedla také o tom, zda se měla kopat sparťanská penalta na zlínské Letné.

V podcastu se dozvíte, proč se nedaří Plzni, co srazilo postupové naděje Bohemians za polárním kruhem, v čem je Slavia v rámci tuzemského fotbalu bezkonkurenční jedničkou a proč sparťané nezapůsobili ve Zlíně zrovna mistrovským dojmem.

Nechybí ani rozbor premiérového hattricku Tomáše Čvančary v barvách Borussie Mönchengladbach, sonda do 2. Bundesligy a tradiční sázkařské okénko s Fortunou.