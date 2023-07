Haraslín a spol. nabídli góly jako z pohádky. A Strahov vsadil na sci-fi

Mistrovský tým Sparty vstoupil do nové ligové sezony výhrou, kterou proti Sigmě zařídil dvěma parádními akcemi Lukáš Haraslín. Úvodní dějství soutěže nabídlo i další krásné góly. Otazník dál visí nad kolaudací hradeckého stadionu.

Fortuna liga je zpátky v plné parádě. „Góly padaly, divák se nenudil. Neviděli jsme ani jednu bezbrankovou remízu. Ta všeobecná natěšenost kolem startu české ligy se celkově promítla do jejího úvodu velmi pozitivně,“ říká moderátor podcastu Jaromír Bosák.

V hojném počtu se dostavili i diváci: jak na Spartě, tak na Slavii se v hledišti objevilo přes 17 000 fanoušků, solidně zaplněné byly i další stadiony. A fotbalisté se odvděčili hned několika krásnými góly. Světové parametry měla trefa boleslavské posily Dominika Kostky, nádherný zásah předvedl i liberecký Doumbia.

A výstavní byly také akce slovenského reprezentanta v dresu Sparty Lukáše Haraslína v duelu se Sigmou Olomouc. Právě na jeho výkon se Nosiči vody v nové epizodě zaměřili.

„Možná jsem coby sparťan trochu zaujatý, ale Haraslínův výkon bych označil za výkon kola. Proti Sigmě jako by si odehrál svůj vlastní zápas. I kdybychom sledovali dění na Letné z vrtulníku, všimli bychom si, že Haraslín si na place dělá, co se mu zachce. Byl zdravě drzý, přímočarý s balonem v blízkosti vápna soupeře a neštítil se ani obranných povinností,“ chválí dvougólového hrdinu Karel Tvaroh, bývalý profesionální fotbalista.

Podcasteři si všímají i nevděčné role, do které byl na Spartě obsazen brankář Vojtěch Vorel. „Dalo by se říct, že momentálně supluje roli brankářské jedničky. Ačkoliv odchytal první zápas bez potíží, nemůže si být jistý, že ho třeba hned zítra nenahradí jednička nová, jejíž příchod podle všeho na Letné intenzivně řeší,“ má jasno Jaromír Bosák.

Nosiči vody debatovali také o trhajícím se trávníku v Edenu, zákroku, při kterém se zranil plzeňský stoper Hejda nebo o mizerném vstupu do sezony v podání týmů Baníku či Zlína.

V Hradci jdou do finále v souboji s časem

Velký prostor dostala také hojně diskutovaná otázka nového stadionu v Hradci Králové, kde by měly finišovat závěrečné práce a úpravy. Ale ve vzduchu stále visí otazník, zda bude stadion k dispozici včas, aby se na něm 5. srpna mohlo podle plánu odehrát ligové utkání s Českými Budějovicemi.

Hrozí totiž, že pokud se vše nestihne, musel by pak Hradec ještě celý podzim odehrát v azylu v Plzni. „Pravidla hovoří tak, že pokud by odehráli úvodní zápas na alternativním stadionu, museli by pak na něm absolvovat svůj kompletní domácí podzimní program. Pro klub a hráče to musí představovat obrovského strašáka,“ připomíná Jaromír Bosák.

„Pátral jsem, proč vůbec takovou reguli někdo zaváděl. Údajně proto, aby soupeři Hradce měli v dané sezoně srovnatelné podmínky. Ti, co by s ním jeho domácí zápasy hráli v jeho azylu, by měli výhodu oproti těm, co by nastoupili v Hradci. To částečně chápu, ale v mých očích tenhle aspekt rozhodně nepřeváží nad tím, že by se v Hradci kvůli tomu na novém stadionu půl roku nemělo hrát,“ říká dlouholetý fotbalový novinář Luděk Mádl.

„Nicméně hrozba takového postupu působí velmi účinně jako páka na to, aby se všechno stihlo včas. A aby hradecký tým domácí podzimní program sehrál kompletně opravdu doma, tedy na svém krásném novém stadionu,“ zdůrazňuje Mádl.

Čára a centrum pro VAR

Český ligový fotbal sní o dvou důležitých vylepšeních. Kalibrovanou čáru pro posuzování ofsajdů by snad měl vyřešit blížící se tendr na prodej televizních práv. Jeho vítěz se upíše k tomu, že kalibrovanou čáru zprovozní.

Liga by ale také ráda zřídila takzvaný VAR-match-center. Jinými slovy jednu centrálu, ze které by jedna osádka pomáhala sudím na hřišti řešit všechny problematické situace, které videorozhodčím k posuzování přináležejí. To vše z jednoho centra. Namísto dosavadní praxe, kdy před každým stadionem parkuje vždy jiný vůz s jinými lidmi, což pak přináší nekonzistenci jejich verdiktů.

Petr Fousek, předseda fotbalové asociace sídlící na pražském Strahově, ovšem v pátek mnohé zaskočil výrokem, že takový VAR-match-center by se mohl spustit v příští sezoně, nebo dokonce už na jaře. „Nevím, jestli se tady nebavíme o filmu kategorie sci-fi,“ glosuje jeho výrok Jaromír Bosák.

„Z těch vyřčených brzkých termínů všem spadla brada. Předseda Fousek ale nezodpověděl jednu důležitou otázku. A sice, kdo by to měl zaplatit. To je totiž v tomto ohledu klíčové, stejně jako problematika náročného technického řešení,“ podotýká Luděk Mádl.

Nosiči vody ve své nejnovější epizodě hledali inspiraci i na probíhajícím MS žen. Turnaj zaujal diváky po celém světě nejen perfektní marketingovou kampaní, ale také kvalitou zápasů a revoluční komunikací rozhodčích přímo směrem k divákům na stadionu.

Jako obvykle toho ale Nosiči vody nabízejí mnohem víc. Poslechněte si jejich novou epizodu – pusťte si ji v přehrávači v úvodu článku.