Priske řeší problém. Kovář je v Anglii a Spartě chybí brankářská jednička

Mistrovská Sparta zahájila letní přípravu bez Matěje Kováře. Talentovaný brankář Manchesteru United se totiž po ročním hostování odstěhoval zpátky na Old Trafford. Nastal čas jednat.

Sparta je znovu pod tlakem. Tentokrát pod personálním. Kabinu českého mistra opustila prověřená brankářská jednička, která výraznou měrou přispěla k poměrně překvapivému triumfu v lize. Matěj Kovář se během zlepšeného jara zaskvěl spolehlivými výkony a možná i díky tomu se nyní znovu hlásí na vyhlášené fotbalové adrese, tedy na Old Trafford.

„Sparta s tím těžko něco zmůže, pokud Kováře jeho anglický klub odmítne uvolnit i pro další sezonu. Manchester United je prostě jiná váhová kategorie,“ glosuje situaci Luděk Mádl, dlouholetý fotbalový novinář.

Last minute, nebo vlastní zdroje

„Nyní záleží na tom, jak budou United zacházet s Kovářem z hlediska své brankářské hierarchie. Nemyslím si, že se z něho v létě stane jednička „Rudých ďáblů“. Čistě teoreticky, kdyby mu po přípravě nabídli místo trojky s vyhlídkou na post rezervního brankáře, tak by ho to asi mohlo přesvědčit, aby v United setrval a sám ztratil zájem vracet se na Letnou,“ míní Jaromír Bosák, moderátor podcastu Nosiči vody.

Právě situaci na postu brankářské jedničky Manchesteru United se poslední týdny velmi intenzivně věnuje anglický tisk. „David de Gea s největší pravděpodobností v létě své dlouholeté působení na Old Trafford ukončí. S trochou nadsázky by se dalo říct, že by se Matěji Kovářovi tímto způsobem přece jenom mohla pootevřít určitá cesta, byť nesmírně obtížná. Stát se stabilním členem A-týmu velkoklubu, jakým je Manchester United, představuje bezesporu hlavní cíl pro každého mladého brankáře, Kovář nebude výjimkou,“ zamýšlí se Karel Tvaroh, bývalý fotbalový obránce.

Spekuluje se o tom, že by Manchester United místo De Gey mohl kupovat novou brankářskou jedničku, nejčastěji se v té souvislosti skloňuje jméno Andrého Onany (Inter Milán).

Duo Priske–Rosický už avizovalo, že má o Kováře coby gólmana v brance Sparty zájem i v příští sezoně. Pokud by se to znovu povedlo, tak pravděpodobně nejvýše ve formě dalšího hostování bez opce. Loni Letenským tento tah vyšel. Ovšem už tehdy s sebou nesl riziko, které se teď naplnilo. A sice, že Sparta v letních měsících bude v souvislosti s Kovářem prožívat čas nejistoty. Karty v rukou drží vedení Manchesteru United.

A právě ta nejistota, kdy Sparta možná až několik týdnů nebude vědět, jak na tom s gólmanem vlastně je, vkládá do letenských plánů největší nepříjemnost.

Koho by Sparta našla, pokud by sáhla do vlastních zdrojů? Už dlouhá léta na svou šanci čeká 27letý strahovský odchovanec Vojtěch Vorel, který nedávno s klubem prodloužil smlouvu.

V rámci vyhlášené sparťanské akademie se v rámci B-týmu déle než rok připravuje teprve 19letý Filip Nalezinek. A Tomáš Rosický před necelým týdnem představil i jednu brankářskou posilu, kterou se stal nadějný Jakub Surovčík, muž se sešívanou minulostí.

Plzeň po vzoru RB Lipska

