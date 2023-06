Spartě vyrostl poklad. Trumfem Čechů v rozhodujícím utkání může být Vitík

Přestože má na kontě už dva ligové góly – v ročníku 2021/2022 proti Teplicím a Mladé Boleslavi –, tohle byla určitě jeho nejslavnější trefa. Po rohovém kopu na mistrovství Evropy do 21 let v Gruzii se nejlépe zorientoval v pokutovém území soupeře a šťastně tečovanou střelou rozhodl o výhře nad obhájcem titulu Německem.

„Zavřel jsem oči a naštěstí jsem to trefil čistě. Pak se to nějak odrazilo od obránce do brány. Hlavně že to byl gól,“ smál se Martin Vitík po zápase, kterým se Češi přiblížili k postupu do čtvrtfinále. Ten ještě musí potvrdit alespoň remízou ve středečním utkání proti Izraeli.

Stoper Vitík už tím vstoupil výrazně do kroniky českého juniorského fotbalu. On si však dělá zálusk na mnohem výraznější zápisy.

Agent součást rodiny

Prošel žákovskými družstvy v Králově Dvoře, zviditelnil se však v Praze, když hrál za Tempo. „Tam jsem si ho všiml, když mu bylo čtrnáct,“ odkrývá začátky dlouholeté spolupráce Zdeněk Machoň, šéf skaut agentury Nehoda Sport, která nyní hráče zastupuje. „To je můj úkol, hledat talenty,“ poodhaluje náplň své práce.

Vysoký klučík ho hned zaujal. „Byl tehdy samá ruka, samá noha a nastupoval na místě středního záložníka, kde si počínal výborně,“ vzpomíná. Potřeboval poznat i jeho lidské vlastnosti a hlavně rodinné zázemí. „To má skvělé,“ dokládá Machoň. „Táta fotbal hrál na amatérské úrovni, vysoký je však spíš po mámě,“ přemítá.

Do nejbližšího okolí patří nyní i přítelkyně Ester Bendová, nadějná česká atletka, jejíž disciplínou je běh na 400 metrů překážek. „Ví, co je vrcholový sport a dovede Martina povzbudit a pochopit,“ uznává Machoň.

Foto: Zdeněk Machoň, Seznam Zprávy Martin Vitík s přítelkyní.

O šikovného dorostence se zajímalo více klubů. „Dostal nabídku od Sparty i Slavie, rozhodl se pro klub svého srdce,“ prozrazuje jeho agent. „A tam ho stáhli na místo stopera,“ připomíná možná zlomový bod ve Vitíkově kariéře.

Jejich spolupráce trvá už sedm let a vlastně se stal součástí rodiny. „Než jsme podepsali smlouvu, všechno jsem pečlivě probral s rodiči a pak s Martinem, navštěvuje mě doma, bavíme se o všem,“ prozrazuje.

Není divu, když po výhře s Německem na mistrovství Evropy do 21 let svého agenta, který zdaleka převyšuje právní status své profese, v hledišti vyhledal a objal. „Děláme to po každém vítězném utkání, je to naprosto spontánní,“ dokládá vztah, který mezi nimi panuje.

Dlouhán s vynikající rozehrávkou

Zkušený trenér David Holoubek, jenž působil i u A-týmu Sparty Praha a v jednom zápase vedl českou reprezentaci, poznal Vitíka, když ho vedl ve výběru do 19 let. „Lídr týmu, charakterově čistý,“ zní jeho první klasifikace.

Co se týče fotbalových dovedností, vyzdvihuje především jeho umění vyvážet míče. „Žádné bezmyšlenkové nakopávání, ale výborná rozehrávka, chytrá a překvapivá,“ zdůrazňuje. „I když to tak na první pohled nevypadá, je na svou postavu dosti rychlý, k tomu samozřejmě je nesmírně platný při standardních situacích, ať už před vlastní brankou, či soupeřovou,“ přihazuje další klady.

Vítězná povaha mu je vrozená. „Jezdí nahoru dolů, nic nevzdá,“ připomíná Machoň. „Něco pokazí, jde do toho znovu, má to v sobě,“ dodává. „Není to žádný bořič, zdobí ho herní inteligence,“ říká.

Při Vitíkově mládí je velká perspektiva, že se bude nadále zlepšovat. „Potřebuje se zbavit chyb či zaváhání, kterých se občas dopustí a jsou hodně viditelné,“ upozorňuje Holoubek. „Jako v podzimním derby se Slavií, kdy doslova namazal Jurečkovi na první gól,“ uvádí konkrétní příklad. „Ale to přijde se zkušenostmi,“ ví, že všechno chce čas.

Titul a maturita

Nedávno skončený ligový ročník byl pro Vitíka a pro celou Spartu snový: po devíti letech získala mistrovský titul. Mladý stoper se na počátku podzimu do zápisu nevešel, nechodil ani kopat za B-tým, herní vytížení bylo mizivé. Hodně složitá doba. „Ale on to zvládl, má hlavu dobře nastavenou,“ nebál se o něj Machoň.

Na lavičku se posadil až v pátém kole, v 11. kole v Brně vyběhl na hřiště v základní sestavě. A už ji neopustil, stal se pevnou součástí mistrovského týmu. „Já se dánskému trenérovi Brianu Priskemu nedivím, že mu nedal hned důvěru,“ hájí kolegu Holoubek, jenž sparťanské prostředí dobře zná., „Jako cizinec se musel nejprve rozkoukat a přirozeně spoléhal na zkušené,“ dovede se vžít do jeho situace. „Martin jenom prokázal, jaký je to fotbalista, byl na příležitost výborně připraven,“ podtrhuje Holoubek.

Celkem nastoupil Vitík do 22 zápasů ročníku 2022/2023, má tedy na úspěchu velký podíl.

Podle agenta Machoně však mnohem většího úspěchu dosáhl v osobním životě. „V době, kdy boj vrcholil a pak následovaly oslavy, složil maturitu,“ připomíná, že sparťanský stoper přešel přes práh dospělosti. „Jenom před ním smekám,“ dokáže si představit, jaké úsilí to představovalo a kolik v sobě našel odpovědnosti.

Objetí v Gruzii

Přestože čeští mladíci mají na evropském šampionátu juniorů těžkou skupinu – obhájce zlata Německo, vždy vyspělá Anglie a nevyzpytatelný Izrael –, nezalekli se a zatím jsou reálně ve hře o čtvrtfinále. Vítík na tom má velkou zásluhu. Nejen vítězným gólem proti Německu, ale především tím, jak držel obranu.

Martin Vitík Narozen 21. 1. 2003, Králův Dvůr Hráčská kariéra: FK Králův Dvůr (2010–2016), Tempo Praha (2017), Sparta Praha (2017–2023) Úspěchy: mistr české ligy 2022/2023

Je v Gruzii klíčovým mužem výběru trenéra Jana Suchopárka. „Nepřekvapuje mě to,“ nediví se Holoubek. „Byl oporou už v kvalifikaci, jen své schopnosti prokázal,“ dokládá. „Byl na něj, jako ovšem i na ostatní, velký tlak a obstáli,“ přidává se Machoň. „Ta parta se utvářela delší dobu a pan Suchopárek umí stmelit kolektiv,“ hledí do kabiny.

Když vypukly velké oslavy po vítězství nad Německem, přišlo tradiční objetí s agentem.

Anketa Golden Boy – 25. místo

Už 20 let volí vybraná evropská média nejlepšího hráče kontinentu do 21 let, zakladatel ankety, italský list Tuttosport, ji nazval Golden Boy (Zlatý chlapec). Trofej si převzaly takové veličiny jako Lionel Messi či Kylian Mbappé.

Letos nastala průlomová změna. Organizátor navázal spolupráci se společností Football Benchmark, která vyvinula analýzu na klasifikaci hráčů s využitím nasbíraných dat. Obsahuje tři základní pilíře: sportovní výkon, posouzení zapojení hráče výpočtem procenta odehraných minut a sílu klubu.

Sparťanský stoper ze stovky analyzovaných mladíků skončil na 25. příčce (slávistická norská hvězda záložník Christos Zafeiris zaujímá 47. místo). Nejlepší podle této metodiky je Jamal Musiala z Bayernu Mnichov, následují Jude Bellingham, čerstvá posila Realu Madrid, a Gavi z Barcelony.

Pro jediného českého zástupce je ctí ocitnout se v takové vybrané společnosti. „Docela mě to překvapuje, jaká má čísla,“ nezapírá Holoubek. „Abych se přiznal, Martin působí trochu neohrabaně, ale je to jenom důkaz jeho nepopiratelných kvalit,“ podotýká. „A to se nehodnotí mentální stránka,“ připojuje se Machoň.