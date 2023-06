ME ve fotbale do 21 let: Kdy hrají Češi a jaký je kompletní program turnaje

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let probíhá každé 2 roky pod hlavičkou UEFA. Čeští mladíci se mezi 16 nejlepších týmů na finálovém turnaji probojovali přes baráž proti Islandu, když skončili druzí ve své kvalifikační skupině za reprezentací Anglie. Nejprve na Islandu vyhráli 2:1 a po domácí remíze 0:0 slavili postup.

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let se uskuteční od 21. června do 8. července 2023. V letošním roce ho hostí Rumunsko společně s Gruzií.

Turnaje se zúčastní 16 týmů, které jsou rozděleny do čtyř skupin po čtyřech. Z každé skupiny postupují dva nejlepší do čtvrtfinále. Los základních skupin proběhl 18. října 2022 v Bukurešti. Česká lvíčata budou bojovat o postup do vyřazovacích bojů ve skupině C s Německem, Anglií a Izraelem.