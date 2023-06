Češi vydrželi proti Anglii poločas, prodal se hlavně Vitík

Český výběr dokázal s jedním z favoritů Euro do 21 let hrál mimořádně vyrovnanou partii, ale jen prvních 45 minut. Anglie, jejíž reprezentaci tvoří hráči pravidelně nastupující v Premier League, v druhé půli přehrála Suchopárkův tým a dvěma góly z úvodu poločasu a pak v nastavení si zajistila tři body do tabulky.