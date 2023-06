Král, který panoval od útlého mládí. Josef Bican

Není tajemství, že po příchodu do Slavie v roce 1937 navázal velké přátelství s československým reprezentantem Vlastimilem Kopeckým, jenž posile z Vídně uvolnil místo ve středu červenobílého útoku. To je spojilo, těžké období společně prožívali po únoru 1948, kdy je komunistický režim označil za symboly buržoazního sportu.

Brzy však začal i on přispívat do rodinného rozpočtu – gólovými zásahy. „Ve 12 letech jsem hrál už za první žáky Herthy,“ vzpomíná Bican na svůj první klub v knize „Bican, pět tisíc gólů“, kterou napsal novinář Josef Pondělík a vyšla v nakladatelství Olympia v roce 1974. „Přivedl mě tam trenér Tobiáš, kopával vedle tatínka. Byl jsem ze všech kluků nejmenší a nejslabší,“ popisuje své začátky.

Archiv Rapidu Vídeň nabízí k tomuto počinku jeho autentická slova. „Někdy v desáté minutě jsem dostal míč zprava, ve velkém prostoru, obešel jsem Galla a levou nohou dal první gól, do rohu,“ popisuje první zásah. A hned přidává další. „Weselik utekl, jeho střela trefila břevno, míč po odrazu jsem zavěsil do sítě, opět levou nohou. Před poločasem jsem vstřelil třetí gól, pěkný čistý nárt v plné rychlosti. Moji spoluhráči se ke mně přiřítili a odnesli do středu pole,“ líčí, jak rychle zapadl do kolektivu.