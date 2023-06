Ojedinělý brankář Čech. Na počátku byly peníze od řezníka

Rok 2002 je v kronice českého fotbalu zapsán zlatým písmem: reprezentační tým do 21 let se stal na turnaji ve Švýcarsku mistrem Evropy ve své kategorii. Úspěch, na který se marně snaží navázat další generace, teď se o to pokouší výběr trenéra Jana Suchopárka na šampionátu v Gruzii.