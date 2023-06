Fotbalová senzace. Češi na malém Euru šokovali Němce

Neměli jinou možnost. Pokud chtěli čeští reprezentanti na Euru do 21 let postoupit ze základní skupiny, museli v nedělním zápase s obhájci zlata, Německem, bodovat. Podařilo se vrchovatě: po vítězství 2:1 promluvil Suchopárkův výběr velmi důrazně do otázky, kdo s Anglií pronikne do čtvrtfinále turnaje.