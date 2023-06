Fotbalista za miliardu. Rosický byl příliš dobrý, přišel tím o titul mistra Evropy

Jestliže se traduje, že pro fotbalistu jsou zlomová léta mezi osmnáctým a jednadvacátým rokem, kdy lidsky i sportovně vyzrává a určuje se, jestli jeho kariéra půjde strmou cestou, či zapadne, u Tomáše Rosického to neplatí.

Vlastně všechno důležité stihl do období, které ještě za první republiky značilo plnou plnoletost – 21 let.

Začal hrát nejvyšší českou fotbalovou soutěž, debutoval v reprezentačním týmu, přestoupil do slavného německého klubu za rekordní sumu. Byl už na vrcholu kariéry a udržel se na něm mnoho let. Ani nevadí, že přeskočil juniorskou kategorii, třebaže tím přišel o dva cenné kovy včetně triumfu na mistrovství Evropy.

V síni slávy chybí

Do Síně slávy českého fotbalu byli letos uvedeni mistři Evropy do 21 let, kteří v roce 2002 dobyli ve Švýcarsku zlaté medaile v juniorské kategorii, když ve finále zdolali Francii na střely ze značky pokutového kopu. Do kroniky jsou tak zapsáni hráči jako Petr Čech, Zdeněk Grygera, Štěpán Vachoušek, Milan Baroš či Tomáš Hübschman.

Fotbalové hvězdy 21 Seznam Zprávy před mistrovstvím Evropy hráčů do 21 let připravily sérii textů o hvězdách českého a československého fotbalu. Jak hráli a čím vynikali, když jim bylo 21 let? 1. Tomáš Rosický – proč malý Mozart není mistrem Evropy do 21 let

2. Zdeněk Nehoda – ve dvaceti juniorským mistrem Evropy

3. Josef Bican – budoucí legenda – ve dvaceti na MS 1934

4. Tomáš Řepka – jak Češi přišli o olympiádu 1996 v Atlantě

5. Jozef Adamec – nejmladší „Chilan“ na MS 1962

6. Petr Čech – šampion Evropy z roku 2002

7. Tomáš Skuhravý – v osmnácti vyřadil Real Madrid

Malý Mozart však mezi nimi chybí, přestože věkově do tohoto mužstva patřil (narozen 4. října 1980) a cenný kov leštili i starší hráči ročníku 1979 (Vachoušek, Jiránek, Skácel, Pospíšil a další).

Přitom v původní nominaci jeho jméno bylo zapsáno, ale nakonec povolán na závěrečný turnaj nebyl. „Rozhodlo, že měl v Dortmundu velké zatížení,“ vysvětluje trenér tehdejšího týmu Miroslav Beránek. „Ještě 8. května hrál za Borussii finále Poháru UEFA proti Feyenoordu Rotterdam, v němž jeho tým i s Honzou Kollerem prohrál 2:3,“ připomíná.

První zápas v základní skupině hráli čeští mladíci s Francií v Ženevě už 16. května (porážka 0:2). „Tomáš sám přiznal, že by mužstvu moc nepomohl, že je po náročné sezoně hodně vyčerpaný,“ vzpomíná Beránek. Místo něj byl povolán Radoslav Kováč, nynější trenér FK Pardubice.

Vedení české výpravy se poučilo z jiného případu. „Dva roky předtím na mistrovství Evropy 2000 na Slovensku povolali Španělé několik hráčů z tehdy famózní Valencie, která podlehla ve finále Ligy mistrů Bayernu Mnichov,“ rozpřádá Beránek. „Krátce nato na šampionátu výběrů do 21 let nastoupila kometa toho roku záložník Javier Farinós, ale hned se zranil a jel domů. S Tomášem jsme podobnou nepříjemnost riskovat nechtěli,“ zdůrazňuje Beránek.

Ani evropské stříbro

Na tomto evropském šampionátu jedenadvacetiletých na Slovensku český výběr pod vedením trenéra Karla Brücknera (Miroslav Beránek byl jeho asistent) došel až do finále, kde podlehl Italům 1:2, oba góly vítězů vstřelil záložník Andrea Pirlo, budoucí člen týmu mistrů světa z roku 2006.

Rosický, přestože už na ligových trávnících válel a bylo jasné, jaký talent se na Letné brousí, v kolektivu nebyl. Důvod byl jasný: trenér mužské reprezentace Jozef Chovanec si ho vzal na mistrovství Evropy, které spolu pořádaly Nizozemsko a Belgie. Počítal s ním do základní sestavy, nehodlal o něj přijít v případě nějakého zranění na turnaji juniorů.

Zlomová léta Tomáš Rosický (narozen 4. 10. 1980 v Praze) byl odmalička považován ze velký fotbalový talent . Prošel všemi mládežnickými výběry, jeho vzestup byl přímočarý.

V nejvyšší soutěži v dresu Sparty Praha debutoval 16. května 1999 , tedy v osmnácti letech, ve 28. kole proti Jablonci (2:0), první příležitost mu dal trenér Zdeněk Ščasný. Mladý záložník měl tak osobní podíl na mistrovském titulu v ročníku 1998/1999.

Před odchodem do zahraničí se podílel na dalších dvou ligových triumfech 1999/2000 a 2000/2001, nastoupil ke 41 duelům, vstřelil osm gólů.

V A-týmu české reprezentace debutoval v devatenácti letech 23. února 2000 v přátelském utkání v Irsku (2:3), celkem nasbíral 105 zápasů, v nichž zaznamenal 23 gólů. Je držitelem bronzové medaile z Eura 2004 v Portugalsku a účastníkem mistrovství světa 2006 v Německu.

Ve dvaceti letech v lednu 2001 přestoupil ze Sparty Praha do německé Borussie Dortmund za 25 milionů marek , což tehdy v přepočtu bylo 504 milionů korun. Jde o nejvyšší sumu – při započítání inflačního koeficientu –, jakou kdy český klub za hráče dostal.

Rosický nastoupil na celý zápas proti domácímu Nizozemsku, proti mistrům světa Francii (pozdějšímu vítězi) hrál do 62. minuty. „Kategorii do 21 let vlastně přeskočil, už byl výkonností výš,“ upozorňuje Beránek.

V tomto výběru má Rosický tedy jen dva zápisy, právě v kvalifikaci na Euro U21 2000 na podzim 1999 v základní skupině proti Belgii (1:3) a v úspěšné baráži proti Řecku (3:0). „V odvetě na Krétě už nehrál, povrch byl tak tvrdý, že bychom riskovali nějaké zdravotní potíže,“ uzavírá Beránek jeho nepříliš bohatou juniorskou kapitolu.

Zůstal nejdražší

Byla to obrovská přestupová bomba, když v lednu 2001 německý klub nabídl Spartě za malého Mozarta neuvěřitelnou sumu 25 milionů marek, v tehdejším přepočtu osm milionů liber či 504 milionů korun. Po pěti letech, v lednu 2006, přechází do londýnského Arsenalu FC, oficiální suma není veřejná, odhaduje se na 11 milionů liber.

Každopádně částka, kterou za něj získala Sparta při jeho přestupu do Borussie Dortmund (tedy 504 milionů korun), byla dlouho vedena jako nejvyšší, jakou kdy český klub za hráče získal. A pořád má právo se tím chlubit.

Z ekonomického pohledu ho totiž nepřekonal ani slávistický kapitán Tomáš Souček, který v lednu 2020 odešel do anglického West Hamu United na jarní hostování se závaznou opcí na trvalý přestup, pokud se Hammers zachrání v Premier League.

To se povedlo a v červenci při podpisu transferu za něj Slavia údajně obdržela 521 milionů korun. Tedy rekordní částku. Ovšem pouze nominální.

Peníze mají tu nepříjemnou vlastnost, že jejich hodnota časem klesá. Prostou inflací, což v probíhající ekonomické krizi je více než viditelné. Ekonomové v roce 2020 upozornili, že by bylo potřeba připočíst minimálně inflaci 16 procent, čímž odstupné za Rosického vyskočilo na 585 milionů. Ale to není všechno, nejde o jediný zátěžový prvek.

Historik Radovan Jelínek byl ještě preciznější, neboť zohledňoval v toku času i kupní sílu koruny, nájemné, průměrné platy a ceny základních potravin. Vyšlo mu, že by Rosický v červenci 2020 stál neuvěřitelných 728 milionů!