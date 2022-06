Sen je pryč. Ukrajina přišla o účast v Kataru

Byl to úplně poslední zápas, finále kvalifikace, které mělo určit, kdo obsadí jedno z posledních míst na mistrovství světa ve fotbale. Ukrajina ho prohrála a v Kataru hrát nebude.

Rozhodujícím momentem byl vlastní gól Ukrajince Andrije Jarmolenka, útočníka West Hamu United, který míč z přímého kopu Garetha Balea namířil do vlastní sítě.

Prohra jde ale v souvislosti s válkou daleko za hranice „pouhého“ sportu a fotbalu.

Pro zemi, která už přes 100 dní zápolí s brutální ruskou okupací, je neúčast na fotbalovém mistrovství velkou ranou kvůli ztrátě mezinárodní pozornosti. Navíc by býval postup týmu Oleksandra Petrakova vlil těžce zkoušené Ukrajině do žil aspoň trochu radosti.

Ukrajinci po prohře padli na trávník a plakali. Ještě v přípravě na zápas mluvil hráč Manchester City Oleksandr Zinčenko o radosti, kterou kvalifikace přinese obyvatelům země, jíž ve válce zahynulo už více než 4 000 civilistů.

25letý hráč říkal, že on a jeho tým budou bojovat za to, aby lidem v jejich vlasti přinesli emoce z kvalifikace na mistrovství světa. „Máme svůj vlastní sen. Chceme jet na mistrovství světa, chceme předat tyto neuvěřitelné emoce Ukrajincům, protože si to v tuto chvíli tolik zaslouží,“ zdůraznil Zinčenko.

Že to je pro Ukrajinu velká smůla, hodnotí i odborníci. „Je zklamáním, že se toho nedočkáme, protože to bude mít negativní dopad na zpravodajství o probíhající válce,“ řekl webu insider.com odborník na ukrajinský fotbal Andrew Todos. „Kvalifikace by znamenala dalších šest měsíců pokrytí souvisejících s příběhy hráčů a dalších lidí na Ukrajině. Je škoda, že publikum čítající více než miliardu lidí, které bude sledovat mistrovství světa, nebude moci vidět Ukrajinu a slyšet tyto příběhy.“

Todos se domnívá, že v době nepřítomnosti Ukrajiny v Kataru se bude muset tým i jeho hráči snažit, aby bylo jejich poselství slyšet díky jiným prostředkům. „Hráči mají obrovskou sledovanost na sociálních sítích a budou i nadále zveřejňovat zprávy o tom, co se děje na Ukrajině,“ řekl.

Zatímco pro Ukrajinu to bylo v neděli v Cardiffu srdcervoucí, pro Wales, který se kvalifikoval na své první mistrovství světa od roku 1958, to byl nezapomenutelný den. Citlivost okamžiku ale rozpoznal ikonický velšský útočník Gareth Bale. V jeden okamžik přerušil oslavy a obešel všechny hráče soupeře a utěšil je aspoň podáním ruky nebo objetím.