Skončil superbomber, fotbalový válečník. Občas zmetek

195 cm vysoký Zlatan Ibrahimovič začínal v Malmö FF, pak odešel do Ajaxu, kde nastřílel za tři sezony 48 golů. Odtud zamířil do Juventusu, potom přišel Inter Milán a velký hattrick v lize. Pak Barcelona, AC Milán, PSG, Manchester United, LA Galaxy a nakonec znovu AC Milán.

Zároveň agresivní, arogantní, drzý, velkohubý, až příliš sebevědomý. Zlatan Ibrahimović byl všechno, jen ne nějaké „zlatíčko“. Byl to válečník. Někdy jste měli pocit, že se k fotbalu dostal z pouličních bitek. Ne náhodou dostal v roce 2010 v Malmö symbolický černý pás v taekwondu.

Nemuseli jste ho mít rádi, ale fotbalu bude tenhle obratný hromotluk chybět. Jakoby se do této doby často přehnané korektnosti ani nehodil. Prostě takový McEnroe, Kyrgios (tenis), Rodman (basketbal) nebo Tkachuk (hokej), ale tenhle nepřehlédnutelný kluk hrál fotbal.

„Tolik vzpomínek a emocí na tomto stadionu. Když jsem poprvé přijel, dal jsi mi štěstí, podruhé jsi mi dal lásku. Je čas rozloučit se s fotbalem,“ promluvil teď emotivně na San Siru. Málem by vás rozbrečel…

V Barceloně měl dokonce v šatně ostrý incident s trenérem Pepem Guardiolou. Rozzuřený Zlatan na něj údajně hodil krabici s tréninkovou výstrojí. Skončilo to „zápůjčkou“ Švéda do AC Milán.

V roce 2010 se Ibrahimović zapojil do pěstního souboje na tréninku s milánským spoluhráčem Oguchi Onyewuem. Ve stejném roce dostal trest na tři zápasy za úder pěstí do břicha obránce Bari Marca Rossiho během zápasu. Pak kopl spoluhráče Antonia Cassana do hlavy, když Cassano mluvil s novináři. A další třízápasový trest dostal v únoru 2012 za facku neapolskému hráči Salvatore Aronicovi.