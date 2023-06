Slavia zmizela z Edenu. Co se muselo stát kvůli středeční akci roku

To se týká všeho, i přivítání bývalých hráčů. Pro stadion v Edenu je finále o to přitažlivější, že na něm ve slávistickém dresu sbírali úspěchy a těšili fanoušky čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Tomáš Souček (West Ham United), proti nim se postaví Antonín Barák (Fiorentina).

I když pořadatelem je UEFA, česká strana se do finálového duelu rovněž zapojí. Do programu pro dobrovolníky, kteří chtějí při této akci pomáhat, přišlo více než tři tisíce přihlášek. „Výběrem nakonec prošlo přes 300 uchazečů, kteří obsadí pracovní pozice na stadionu, ve Fan Meeting Pointech nebo na letišti. Půjde o největší dobrovolnickou akci v historii českého fotbalu,“ prohlašuje Šedivý.

Úkolů se na vlastníka stadionu valilo mnoho. „Od UEFA přijdou stostránkové manuály na všechno možné a my jako lokální podpora to realizujeme,“ upozorňuje Býček. „Třeba dokument o stěhování nábytku má asi 150 stran. Přesně popsané, jaká židle má přijít z místa A do místa B. Srovnání terénu na P2,“ popisuje. „Tomu všemu samozřejmě předcházelo pět celotýdenních obhlídek z řad UEFA a FAČR. Lidé ze Slavie a z FAČR na tomto finále neuvěřitelně makají už od začátku letošní sezony. Té práce bylo a je opravdu mnoho,“ skládá Býček poklonu jejich nasazení a obětavosti.

Vchod do hotelu Iris v útrobách stadionu je přelepený, stejně jako vstupy do hlediště nebo pokladny s lístky. Své výlohy přenechala identitě evropské fotbalové asociace rovněž Komerční banka, bankomat obklopily samolepící folie.

Na volné ploše vyrostlo stanové a kontejnerové městečko a na sloupech se objevily plakáty navigující novináře do akreditačního střediska u slávistického bazénu nebo pořadatele do zaměstnanecké kantýny, která vznikla ve zmíněném hotelu.

Týká se i Prahy. Najatí dobrovolníci vybavení jazykovými schopnostmi budou pomáhat s jejich fanoušky. „Aby se život obyvatel Prahy ovlivnil nebo omezil co nejméně,“ vysvětluje Šedivý. V den zápasu budou na letišti vyhrazené autobusy pro příznivce obou klubů, které pojedou přímo do určených Fan Meeting Pointů: na Letenské pláni pro anglické, na Výstavišti pro italské. „Pro cestu na stadion budou mít fanoušci Fiorentiny k dispozici speciální vlaky z Holešovic přímo do Edenu a pro příznivce West Hamu bude výrazně posílena linka metra A, po utkání navíc bude prodloužena jeho provozní doba až do 2:00 ráno,“ uvádí Šedivý.