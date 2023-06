Má být Peter Olayinka slávistickou legendou?

Spolupráce spočívala v tom, že nizozemský majitel dodá do slovenské a potažmo do české ligy hráče zajímavé výkonnosti, kteří ještě nedosáhli kvality nizozemské Eredivisie.

Olayinka teprve dozrával ve výkonnostně zdatného fotbalistu, ale dobře věděl, co chce. A uvědomoval si, co je zapotřebí, aby v Evropě dosáhl na velkou kariéru. Chápal souvislosti. „Když jsme podepisovali smlouvu, procházel chodbou, kde jsou fotografie ze slavné historie Dukly,“ vzpomíná předseda představenstva Bohumil Paukner.

Když se rozhodl, že smlouvu končící letos v létě už neprodlouží a v zimě se přesně podle regulí dohodl na přechodu do srbské Crvené zvezdy Bělehrad, nestal se obětí nevole, jak tomu v českých klubech často bývalo u hráčů, kteří už předem oznámili odchod. „Takový hráč si nezaslouží, aby seděl na lavičce či byl přeřazen do B-týmu,“ prohlásil boss klubu Jaroslav Tvrdík. „Zaslouží si naši úctu,“ složil africkému legionáři poklonu.

On ji však přenechal spoluhráči Václavu Jurečkovi, aby se stal králem střelců. „Samozřejmě bych ji rád kopal také,“ neskrýval Olayinka. „Ale pro Václava to bylo důležitější,“ vyhověl kamarádovi. „Olie ukázal obrovský charakter. Děkuju mu za to! Je to skvělý hráč a do další kariéry mu přeju jen to nejlepší,“ nezakryl Jurečka dojetí.