Priske objevil, co Sparta bez něj neviděla. Proto má titul

Podiv vyvolalo, když opět přišel na Letnou cizinec, dánský kouč Brian Priske. A zpočátku to vypadalo, že k výraznému zlomu nedojde. Sparta v polovině soutěže ztrácela na Slavii pět bodů, na plzeňského obhájce dokonce sedm.

Obrovskou zásluhu na titulu má bezesporu se čtrnácti přesnými zásahy nejlepší střelec týmu Jan Kuchta. Jeho získání bylo dárkem z nebe. Před několik lety tahoun rivalské Slavie využil nařízení UEFA a ukončil pro válečný konflikt na Ukrajině angažmá v ruském CSKA Moskva, nevrátil se však do Edenu, ale upsal se Spartě.

Vůdčí roli kolektivu ale držel snad ještě větší srdcař – kapitán Ladislav Krejčí. I on uměl zajet do protivníka, vynadal rozhodčímu, čímž jen dokazoval, jak mu na výsledku záleží. „Pravý kapitán,“ chválí ho sparťanská legenda Václav Němeček, jenž tuto funkci vykonával mnoho let. „Jednoznačný lídr mužstva,“ přidává se Švancara. „Podává výborné výkony, umí i ostatní nahecovat nejen jimi, ale i řečmi,“ přihazuje další devízu.