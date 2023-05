S mladým lídrem za titulem. Krejčí si nejde zápas zahrát, ale vyhrát ho

Podle něj je pro Spartu důležité, že v něm našla lídra. „Byla to silná sparťanská tradice mít na hřišti výrazného šéfa. Ať už to byli Kvašňák, Berger, Chovanec, nebo Hašek. V určitém období někoho takového Sparta výrazně postrádala. Zkoušela do té role posunout Tomáše Sivoka, který pak ale odešel do zahraničí, s Lukášem Váchou také vyšly podobné pokusy jen částečně. Zato Ladislav Krejčí dozrál do té role zcela přirozeně a plní ji skvěle,“ míní Mádl.