Zpochybňovaná nadstavba ligy přináší finiš snů: Superderby o všechno

Fortuna liga se řítí do dramatického finiše. Strhující boj o titul slibuje čtvrté, poslední a nejspíš i rozhodující derby sezony mezi Spartou a Slavií. Sobotní výsledek nás může nasměrovat k rozluštění hádanky: Kdo bude mistrem?

„Pohárové finále sice od nadstavbového derby, přinášejícího v zásadě další přímý souboj o trofej, dělí jen deset dní. Přesto jsem přesvědčený o tom, že sledovat další měření sil těchto tradičních rivalů fanoušky neomrzí. A hráči? Ti se právě díky těm největším zápasům dokáží obvykle vyhecovat k nejlepším výkonům. A to v momentě, kdy to jejich týmy nejvíc potřebují,“ míní Karel Tvaroh, bývalý hráč pražské Sparty.

Po základní části se soutěž v nadstavbě dělí na tři výkonnostní skupiny. „O titul si to napřímo mezi sebou rozdají ti nejlepší, o záchranu zase ti, co v sezoně posbírali nejméně bodů. Přijde mi to tak i spravedlivější,“míní moderátor podcastu Jaromír Bosák.