47letý David Beckham v chystaném seriálu pro Netflix popisuje i to, jak se s obsedantně-kompulzivní poruchou (OCD) vypořádává. Nemá například vnitřní klid, dokud v noci, když jde rodina spát, neuklidí dům.

„Nyní je ten správný čas vyprávět,“ řekl Beckham před časem o dokumentu, jehož datum uvedení zatím nebylo oznámeno. „V mé kariéře se odehrálo tolik různých kapitol. Klady, zápory, děti, rodina, má to tolik vrstev.“ Nová show se s tím vším vypořádá ve formátu, o kterém fotbalová hvězda řekla, že byl inspirován dokumentem ESPN o Michaelu Jordanovi Poslední představení.

Beckham potvrdil, že dokument bude obsahovat dosud nevyřčené příběhy a také rozhovory s lidmi, kteří byli součástí jeho cesty ke slávě. Jak uvedl The Guardian, Beckham někdy tráví hodiny úklidem a organizováním domova své rodiny.

„Když jsou všichni v posteli, čistím svíčky, nastavuji správně světla a ujišťuji se, že je všude uklizeno. Nesnáším, když ráno sejdu dolů a jsou tam šálky, talíře a misky,“ řekl Beckham. „A tak třeba ostříhám vosk na svíčkách a čistím sklo. Já vím, je to zvláštní. Uklidím to dobře, ale nejsem si jistý, zda to má žena nějak zvlášť oceňuje,“ řekl Beckham a dodal, že tenhle noční úklid domácnosti považuje za únavný.