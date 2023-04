Bohemians slaví 40 let od svého jediného titulu

Podařilo se až v době těžké normalizace, Bohemians ve druhé polovině 70. let a v první polovině 80. let minulého století patřili k ozdobám federální ligy, pravidelně hráli evropské pohárové soutěže. Byla to pro ně opojná doba, z níž se mělo vytěžit víc. „Jeden titul na to, jací hráči klubem prošli a jaký fotbal jsme předváděli, je skutečně málo,“ souhlasí velká opora týmu záložník – či stoper – Přemysl Bičovský.