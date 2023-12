Sparta. Z těžké skupiny ji do jarní Evropy dostal vyladěný tým

A přitom stačilo málo – aby jamajský útočník Kemar Roofe, ano, ten, kdo na jaře 2021 v osmifinále Evropské ligy bezohledným zákrokem poslal slávistického brankáře Ondřeje Koláře do nemocnice, nevstřelil vítězný gól Glasgow Rangers na půdě španělského Realu Betis. Kdyby utkání skončilo nerozhodně, šla by Sparta z prvního místa přímo do čtvrtfinále. „To by byla bomba,“ zasní se Němeček. „Ale buďme vděční za to, co je,“ vrací se na zem. „Byla to těžká skupina,“ opakuje.