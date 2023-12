Slavia je v Evropě dál než Sparta, uznává trenérská ikona letenských

Jen v posledních pěti letech se Slavia, nejúspěšnější český zástupce na mezinárodní scéně, představil třikrát v jarních vyřazovacích bojích a dosáhl na čtvrtfinále (dvakrát v Evropské lize, jednou v Konferenční).

Teď však do něj postoupil přímo, jako vítěz základní skupiny, což se červenobílým ještě nikdy nepodařilo.

Radost po výhře nad Servette Ženeva (4:0), která tento nebývalý úspěch posvětila, byla proto obrovská. „První místo ve skupině Evropské ligy?“ žasl pořád skoro nevěříce střelec prvního gólu David Douděra. „Prostě wow,“ nalezl přiléhavé módní citoslovce. „O tom se nám ani nesnilo… Nádherný počin, krásný výkon. Našimi výkony jsme si to zasloužili, úžasné pocity,“ nechal tryskat ze sebe radost.

Slavia je na jarní kola zvyklá, teď se navíc zdařilým vystoupením v základní skupině tomu prvnímu v play off vyhne. Jde přímo jako její vítěz do čtvrtfinále.

Trpišovský před Mourinhem

Silné ambice Slavia neskrývala už po losu. Favoritem byl jednoznačně italský AS Řím, ale troufala si odstrčit zbylé dva účastníky. Schopnosti na to rozhodně měla, což potvrdila dvakrát výhrou bez obdrženého gólu se švýcarským soupeřem, Sheriff Tiraspol, s nímž měla nevyřízené účty staré přes deset let, vyprovodila doma výpraskem 6:0, čímž málem vyrovnala rekordní výhru 7:0 proti gibraltarskému St.Joseph´s. Jen v Podněstří to byla přestřelka …

Až moc snadná a odevzdaná prohra v Římě dokazovala, jaké jsou ještě rozdíly mezi českým klubem a evropské úrovně. Odveta byla ovšem snivá – vítězství stejným rozdílem po výkonu, kdy Slavia soupeře jasně přehrávala. A skončila tak před ním i v tabulce. „Jindra Trpišovský před kultovním José Mourinhem, to je nádhera,“ ocenil kolegu trenér Miroslav Soukup, jenž získal s výběrem do 20 let na světovém šampionátu 2007 v Kanadě stříbro.

Široký kádr

Slávistický kouč má výhodu v širokém kádru, kterým může točit i s ohledem na domácí soutěže, zdravotní stav, hrací plochy a kalendář. „Co se týče budování mužstva pro evropskou úroveň, je Slavia dále než Sparta,“ vypozoroval trenér Zdeněk Ščasný.

Proto zdařilé vystupování na kontinentální scéně není žádné překvapení, odstavení takového týmu jako AS Řím je jen potvrzení, že se Slavia ubírá dobrým a účinným směrem.

Má na každém postu zdravou konkurenci. To se prokazuje i v zakončení. Na 17 gólech v Evropské lize se podílelo osm hráčů, jeden byl označen za vlastní. Až v závěrečném duelu se ve střelecké listině dvěma zásahy odpoutal útočník Mojmír Chytil (dvakrát skoroval i doma proti Tiraspolu). „Je to skvělý pocit,“ neskrýval. „Chtěli jsme postoupit ze skupiny, což se nám povedlo. A že je to z prvního místa, o to víc jsme nadšení. Zvlášť z takové skupiny, kde byl AS Řím. První místo je pro nás obrovský úspěch,“ zdůraznil.