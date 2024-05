Zlín padl a musí se rychle zvednout. Cesta zpět povede přes krajského rivala

Stejného názoru byl i uznávaný odborník Zdeněk Ščasný, trenér více prvoligových českých klubů, který zlínský tým vyprovázel v televizním studiu, když se jeho neblahý osud po porážce 0:1 v Jablonci v posledním kole nadstavby naplnil. „Už několik let k tomu směřoval,“ prohlásil. „Klub neudělal potřebné kroky, aby se to nestalo,“ připojil.

V novém ročníku byl odvolaný v říjnu po porážce doma s Mladou Boleslaví 5:9. „Ostudný zápas do kroniky,“ nešetří zlínské city televizní expert Petr Mikolanda.

Vrbova bilance 12 zápasů byla hodně tristní: 1-3-8, skóre 13:34, pouhých šest bodů a poslední místo s odstupem dvou bodů na Jablonec, další ohrožení už jich nasbírali deset. „Bylo to nepovedené,“ přiznává Vrba.

Nahradil ho někdejší zlínský záložník Bronislav Červenka, jenž v letech 2002–2007 odehrál ve žluto-modrém dresu 114 ligových zápasů a vstřelil pět gólů. S podzimní sezonou se loučil tým famózní výhrou nad Českými Budějovicemi 4:0 a to ještě v odloženém utkání obral doma Slavii.

Čtyřbodový náskok na poslední České Budějovice a rovnost s Karvinou se zdály jako dobrý nástupní bod do jarního boje. Aspoň se vyhnout přímému sestupu, znělo základní zadání. Jenomže se to nepovedlo.

Zlínská trenérská legenda Bohumil „Bob“ Páník, který na lavičce prožil i opojení z účasti v základní skupině Evropské ligy v ročníku 2017/2018, kde však ve společnosti Lokomotivu Moskva, FC Kodaň a Šeriff Tiraspol získal český zástupce pouhé dva body a vstřelil jediný gól, to vidí jasně. „Nedokázali porážet přímé konkurenty v boji o záchranu,“ odhaluje hlavní příčinu. „Ani doma,“ dodává.

Boj o záchranu, který provázel v posledních letech pravidelně zlínské účinkování v nejvyšší soutěži, začíná od brankáře. To je základ, od něhož se mužstvo odráží, musí cítit, že má v zádech spolehlivého muže, který ho podrží a nebude pouštět laciné góly. Naopak chytí i něco navíc, spíš o hodně navíc.

Zkušený třiatřicetiletý Stanislav Dostál oporou rozhodně byl. Svými zákroky kolikrát deptal i mnohem vyzrálejší protivníky. Pro zranění sice nastoupil jen do 30 zápasů, v nichž vychytal čtyři čistá konta, jeho o rok starší slovenský náhradník Matej Rakovan však při záskoku rozhodně nebyl slabinou, byť se mu některé zápasy nepovedly.

Jedničkou byl však Dostál a počínal si nesmírně zdatně. Až se říkalo, jak může sestoupit tým s takovým brankářem. „Ale nemůže zvládnout všechno,“ upozorňuje bývalý prvoligový kolega David Bičík. „Chytat jako ďábel a ještě střílet góly,“ žasne český mistr s Libercem v roce 2012, co by po Dostálovi ještě chtěli.

V brankáři mělo mužstvo velkou oporu, ale nestačilo to. „Dostál byl úžasný,“ přitakává Mikolanda. „Vázla ovšem ofenziva,“ nachází hlavní příčinu. „Trenér Bronislav Červenka dobře zapracoval na defenzivní složce, ale ofenzivní se vytratila,“ povšiml si.

Zlínskému mužstvu chyběl klasický střelec. Nejvíce gólů dal tahový srbský legionář Vukadin Vukadinović, a to šest, o zásah méně si připsal devatenáctiletý mladíček Tom Slončík, na čtyřech se sešli obránci Lukáš Bartošák a Jakub Černín, s nimi záložník Jakub Janetzký. Vklad útočníků byl velice chabý.

Přitom řešení bylo po ruce. „Měl se v zimě vrátit Tomáš Poznar, ten by osm gólů dal, což by přineslo potřebných pět bodů k záchraně,“ ukazuje na svého bývalého svěřence trenér Páník. „A on zpátky chtěl, neměl skončit v Trnavě, “ připomíná, že zlínský rodák a se 41 góly nejlepší střelec klubu v historii české ligy (druhý je Vukadinović s 19) měl snahu pomoci.