Do NHL přichází největší talent od dob Crosbyho. Hoch, který je celý život napřed

Každý rok je kolem draftu v NHL rušno a skoro pokaždé to podle mediálního humbuku vypadá, že k mání jsou nejtalentovanější hokejisté desetiletí.

Jenže v případě letošní jedničky Connora Bedarda to tak prostě je.

Už dlouho nestartovala kariéra nějakého hráče s tak velkým očekáváním jako u osmnáctiletého útočníka Chicago Blackhawks. V noci na středu začne svou dráhu v NHL. Na led vjede někdo, o kom i umírnění komentátoři a experti mluví jako o generačním talentu, jakých bylo málo: třeba Crosby, Ovečkin nebo McDavid.

Hoch to nebude mít už od počátku jednoduché, tlak je obrovský. A zrovna v prvním zápase v NHL Bedard nastoupí proti Crosbymu, svému dětskému idolu, protože Chicago začne na ledě Pittsburghu.

Nejprve fakta.

Bedard by měl být na nepřetržitou pozornost fanoušků, médií či expertů dobře připravený, protože v podstatě celou juniorskou kariéru, od jeho 12 let, ho předchází pověst extrémního talentu. Prestižní The Hockey News o něm psal jako o hvězdě budoucnosti, už když mu bylo 13 let. Ve 14 letech dostal mimořádně povolení hrát WHL, ačkoliv věkem ještě neodpovídal kritériím soutěže.

Jak si ve WHL vedl, prozrazují čísla z minulé sezony. Bedard v dresu Reginy vyhrál statistiku v počtu vstřelených gólů (71), kanadských bodů (143), střel na branku (360), bodů na zápas (2,51) a gólů na zápas (1,25) v 57 zápasech základní části.

Třikrát se účastnil mistrovství světa juniorů, dvacítek, při premiéře dal čtyři branky během jediného zápasu (do sítě Rakouska). To mu bylo 16 let. Na posledním juniorském šampionátu už zaznamenal rekord v kanadském bodování – a hádejte, koho překonal: Jaromíra Jágra, tedy další jméno, které je v historii NHL synonymem úspěchu.

Connor McDavid je někým, kdo zažil, co se teď děje Bedardovi. A zvládl to. V roce 2015 vletěl do NHL a po pár letech je z něj největší hvězda soutěže.

„Je to opravdu, opravdu těžká liga,“ řekl McDavid ke startu svého mladého jmenovce pro web soutěže. „NHL je liga plná dospělých mužů, kteří hrají už dlouho. On je opravdu výjimečný, ale je mu 18 let. Nějakou dobu potrvá, než přivykne,“ nabádá McDavid k opatrnosti a k tomu, aby od talentovaného Bedarda nečekali zázraky od prvních zápasů.

Bedardovým týmem bude Chicago, město, v němž zářil basketbalista Michael „Air“ Jordan. Ale i v hokeji pamatuje Chicago skvělé časy. V letech 2010, 2013 a 2015 Patrick Kane a Jonathan Toews dovedli Blackhawks až k zisku Stanley Cupu.

V současném Chicagu už nejsou, Bedardovi budou pomáhat hlavně Nick Foligno nebo Taylor Hall. Foligno už mimochodem začal. Přes léto si s Bedardem psal a jeho rodina si nad mladým talentem vzala cosi jako patronát.

Když se probíráte jmény hráčů, kteří se stejně jako Bedard stali jedničkou draftu, zjistíte, že je to sestava plná hvězd, ale také nečekaných zklamání.

Mezi hvězdy NHL se (minimálně zatím) nezařadili třeba Rus Jakupov, Slovák Slafkovský nebo vítěz draftu z roku 2021 Owen Power.

Ale jedničkami draftu byli také Steven Stamkos, Auston Matthews a už zmíněné trio opravdových megastar Crosby, Ovečkin a McDavid.