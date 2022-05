Strana rozhodla: Vinni. A z hokejových mistrů světa byli nepřátelé a vězni

Mistři světa zbožňovaní národem? Ale kdeže! Bezcharakterní a prospěchářské povahy to jsou. Prohnilé a zbahnělé jádro tzv. sportovců. Chtěli škodit lidu a sloužit imperialismu. Musí být zneškodněni! Takto v roce 1950 uvažoval vyšetřovatel StB Václav Hošek. A s obviněnými hokejisty to nevypadalo dobře. Hrozily i tresty smrti.

Ne, vůbec to s nimi nevypadalo dobře. Vždyť tehdejší ministr národní bezpečnosti Karel Bacílek říkal: „O tom, kdo je nevinen, kde končí omyl a chyba a začíná trestní odpovědnost, rozhoduje strana prostřednictvím orgánů státní bezpečnosti.“

A strana rozhodla, že hokejoví mistři světa z let 1947 a 1949 jsou vinni.

V hospodě se hokejisti postupně dostávali „do varu“. Podle svědků začala padat slova typu „svině komunistický, syčáci, lumpové a lháři“. A hráči se dali i do zpěvu. Upravili si slova jedné lidové písničky a zpívali: „Nikdo není tak hezkej, jako Venda Kopeckej.“

Místo do Londýna směřovali hokejisté do vazby.

Ve vazbě se ocitlo 11 hokejistů a hostinský Ujčík. Byli rozděleni do několika skupin. Augustin Bubník a Antonín Španinger dopadli nejhůř – poslali je do „Domečku“. Spíše než vyšetřovna to byla mučírna v areálu bývalé pražské vojenské věznice na Hradčanech.