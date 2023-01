Nagano 1998

Hokejový turnaj na 18. zimních olympijských hrách v japonském Naganu probíhal od 7. do 22. února 1998.

V Naganu se totiž sešli ti nejlepší z nejlepších. Po dohodě Mezinárodního olympijského výboru s IIHF a NHL mohli do Japonska přicestovat ti nejlepší hokejisté ze zámořské soutěže a doplnit své reprezentační výběry. Kvůli tomuto turnaji byla NHL přerušena.

Největšími favority olympijského turnaje byly právě zámořské celky – USA a Kanada, čekala se jejich jasná dominance a hladký postup do finále. Česká hokejová reprezentace patřila mezi outsidery, a přesto nakonec přepsala dějiny, když za sebou nechala oba hlavní favority a ve finále i Rusko.

Česká hokejová reprezentace byla ve skupině C, kde se o postup do čtvrtfinále utkala s reprezentacemi Finska, Kazachstánu a Ruska.

V základní skupině česká hokejová reprezentace získala čtyři body za dvě výhry a jednu prohru, a umístila se tak na druhém místě za Ruskem a postoupila do čtvrtfinále.

Ve čtvrtfinále narazila česká hokejové reprezentace na výběr USA. Po první třetině prohrával český tým pouze o jeden gól, a to díky skvělému výkonu Dominika Haška. Do zbytku utkání nastoupil ze šatny úplně jiný tým a nakonec vývoj utkání zvrátil a vyhrál 4:1.

V semifinále čekal na české hokejisty po vyřazení USA další zámořský tým – Kanada. První dvě třetiny zápasu gól nepřinesly. Na první gól se čekalo až do 50. minuty, a to z hole českého obránce Jiřího Šlégra. Kanadský nápor pak vyústil ve vyrovnávací branku, a zápas tak skončil po základní hrací době 1:1. V prodloužení rozhodující branka nepadla a šlo se na samostatné nájezdy. Ten rozhodující proměnil Robert Reichel a Česká republika postoupila do finále.