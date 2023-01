Pastrňák a jeho šedá eminence. V Bostonu se odehrává unikátní hokejový příběh

Zdaleka nešlo o peníze, ale o tu souhru a zábavu, kterou spolu David a David mají. „Samozřejmě, kdo by nechtěl být v týmu s jedním z nejlepších hráčů na světě? Je to šílené. Ten chlap nemá strop. Jen se neustále zlepšuje,“ říkal Krejčí o Pastrňákovi po vstupu do základní části 2022/23. Měl jsem to štěstí, že jsem si s ním zahrál na mistrovství světa, a to byl tak trochu zlom v mém rozhodnutí vrátit se do NHL. Viděl jsem, co spolu ještě dokážeme, bylo to fajn,“ pokračoval Krejčí.