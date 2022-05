Hokejový génius přijíždí. Ale je to jiný Pastrňák než před lety

Český hokejový idol s pseudonymem „Pasta“ nebyl v poslední době ve své vrcholné formě. Laboroval se zraněními, hrál pod injekcemi. Ani jeho Boston Bruins nejsou tím týmem, jakým byli před třemi lety, kdy se prodrali až do finále Stanley Cupu.

Ale teď Pastrňák přijede – a čeká se, že se do týmu přidá jako jeho nejschopnější útočník. „David měl po konci Bostonu v play-off NHL velký zájem přijet na MS a přestože byl ke konci základní části zraněný, výstupní zdravotní testy u něj proběhly bez problémů. Od Bruins dostal zelenou,“ uvedl generální manažér české reprezentace Petr Nedvěd.

Pastrňák by měl s týmem ve středu trénovat a ve čtvrtek už možná nastoupí proti Lotyšsku.

V roce 2016 podepsal „Pasta“ s Bostonem šestiletý kontrakt v přepočtu na 900 milionů korun a všechno vypadalo naprosto skvěle. Dá se říci, že až do roku 2020 stále stoupal vzhůru.

Dnes by měl být pomalu na vrcholu kariéry, ale v poslední době prožil spíš turbulentní období. Začátkem dubna utrpěl nespecifikované zranění a vrátil se až po necelém měsíci. Trenér Bruce Cassidy ho postavil znovu do elitní formace mezi staré parťáky Patrice Bergerona a Brada Marchanda. David Pastrňák začal opět sbírat body. Ale přišel trochu rychlý konec. Bruins vypadli po sedmizápasové šňůře hned v prvním kole play-off s Carolina Hurricanes.

Netrvalo dlouho a český talent odešel z Havířova do zahraničí. V roce 2012 zamířil do Švédska, kde hrál dvě sezony ligu za Södertälje kousek od Stockholmu. Sport ho tak pohltil, že nezvládl dostudovat gymnázium. Maminka Marcela na něj tlačila, chtěla, aby měl alespoň maturitu, ale skloubit to nešlo. Tak nakonec ustoupila.