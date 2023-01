Nová hvězda českého hokeje. Po Jiřím Kulichovi pojmenovali i čepici

Šikovný, rychlý, důrazný, výborný bruslař, který se umí dostat do útočné zóny. Tak se Jiří Kulich, nastupující hvězda českého hokeje, předvedl v Halifaxu na světovém šampionátu hráčů do 20 let.

Už američtí skauti si všimli, že umí i chytře využívat mantinely. Navíc se stal oblíbencem fanoušků, černý kulich s jeho jménem „kulich Jiří“, který mu vymysleli v extraligové Energii Karlovy Vary, se stává hitem nejen sběratelů hokejových suvenýrů.

Narodil se 14. dubna 2004 v Kadani, ke sportu ho vedl táta a tam taky začal s hokejem. Ve 13 letech poprvé naskočil za dorostence, brzy si připsal úvodní starty za juniory a v 16 letech okusil poprvé dospělý hokej. Hrál za chomutovské Piráty a ligu odstartoval v Karlových Varech. V sezoně 2021/22 tam už šel do elitních formací a dal ve 49 zápasech 9 gólů a 5 asistencí.

Co bylo u něj jiné oproti ostatním? Že neodsekával, nic neřešil, všechno si nechal vysvětlit. Ale pak šel do všeho naplno. A teď se mu to vrátilo. Petr Jíra, mládežnický trenér Chomutova

Klíčový byl pro Kulicha loňský draft NHL, kde si jej jako 28. celkově v 1. kole vybral tým Buffalo Sabres, kde před 22 lety končil legendární Dominik Hašek.

Klub s ním podepsal tříletý nováčkovský kontrakt a mladík teď válí s číslem 25 za jejich farmářský tým AHL Rochester Americans „Amerks“. Ve 24 utkáních má na kontě zatím 6 gólů a 10 asistencí.

„V Kanadě nyní potvrdil, že je rozdílovým hráčem,“ řekl Seznam Zprávám Petr Jíra, mládežnický trenér Chomutova, který s Kulichem pět let pracoval. „Bylo dobře, když si trenér Rulík už loni stavěl tým na tuto sezonu, že Jirka tam tu úlohu měl a potvrdil své schopnosti, spolu s obránci Davidem Jiříčkem a Stanislavem Svozilem.“

„Byl šikovný na puku, už když přišel z Kadaně. Trénoval jsem ho pár let, a co bylo u něj jiné oproti ostatním, že neodsekával, nic neřešil, všechno si nechal vysvětlit. Ale pak šel do všeho naplno. A teď se mu to vrátilo,“ zdůraznil trenér Jíra.

Foto: FB Energie Karlovy Vary, Seznam Zprávy Jiří Kulich se svým ikonickým černým kulichem.

Samozřejmě, že nešlo vždycky všechno úplně hladce.

V dorostu měl trochu růstové problémy s koleny, zlomil si ruku, chviličku se nemohl dostat do reprezentace, ale pak ho tam začali zvát. Jiří Kulich vylétl i díky letní přípravě a soustředění s dospělými v Klášterci. „Byl tam tehdy ještě dorostenec, úplně nejmladší, nepatřil ještě do juniorky – bylo mu 16, ale v testech byl úplně nejlepší. Pak v juniorce jsem si ho vzal já a byl už lídrem,“ vzpomínal Petr Jíra.

„Vypadá to, že všechny ty jeho kroky, co udělal, odchod z Kadaně do Chomutova, z Chomutova do Karlových Varů, odtamtud pak do Ameriky, ho stále posouvají dál. Možná si ještě letos zahraje i v NHL,“ predikoval chomutovský mládežnický trenér.

A jaký je to kluk? „Pozitivní, nijak hlučný, v kabině nebyl hecířem, který by chtěl strhnout tým, ale zato se soustředil na výkon na ledě. Má správnou dávku sebevědomí, na ledě se nebojí a díky tomu je tam, kde je.“

Dosavadní vrchol jeho mezinárodní kariéry znáte: rozhodl semifinále světového šampionátu v Kanadě gólem v prodloužení. A vlastně nešťastně i prodloužení ve finále, když po jeho drobné chybce Kanaďané ujeli a dali zlatý gól.

Kulich ale reprezentoval ČR už dřív – na MS U18 let v roce 2021. Loni na dalším MS do 18 let už působil jako kapitán, s devíti góly se stal nejlepším střelcem turnaje a následně byl vyhlášen jako nejužitečnější hráč turnaje. Ještě to nebyl konec, v témže roce totiž nakonec oblékl i národní dres na mistrovství světa U20.

„Určitě je to velký úspěch, akorát já jsem ještě v takovém stadiu, kdy panuje zklamání,“ přiznal Kulich krátce po zápase s Kanadou pro hokej.cz. „Ale ono to opadne a budeme na to vzpomínat… ať už na to, jaká tady byla parta, nebo co všechno jsme společně dokázali. Budou to krásné vzpomínky,“ uvědomuje si mladík. „Hráli jsme jako jeden člověk a v týmu nenajdete hráče, který by tomu nedal všechno. Na tým jsem fakt hrdý, i na všechny okolo něj včetně trenérů, také na fanoušky v Česku, co předváděli po celý turnaj, za to patří klobouk dolů a moc děkujeme.“

Typické pro něj je, jak vystoupil po zázračném semifinále se Švédy, kdy geniálním gólem obrátil zápas. „Do půlnoci jste slavní, od půlnoci můžete být loseři. Takže zase zpátky do montérek a šlapat, protože nás čeká důležitý zápas.“

Podle trenéra Jíry je úspěch českých mladíků po letech, kdy se reprezentacím nedařilo, trochu překvapivý. „Najednou se to otočilo, soupeře jsme přestříleli. Všichni jsme rádi a bude to doufám pokračovat dál. Je vidět, že to veřejnost sleduje, ohlasy jsou velké a mohlo by to nakopnout český hokej. Jak ten mládežnický, tak i ten velký. I my v Chomutově jsme moc rádi. Máme také starosti, abychom klub nastartovali, teď nemáme dospělé a tohle by nám mohlo pomoci.“