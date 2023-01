Stříbro z Kanady. Junioři ale vezou něco důležitějšího než medaili

Češi sice ve finálovém zápase turnaje prohráli s Kanadou 3:2 po prodloužení , ale stříbrné medaile přinesly dlouho nevídanou radost příznivcům této hry. A také opatrný optimismus do příštích let.

Češi sice finále s Kanadou prohráli, ale úspěch Rulíkových hochů může mít dvojí efekt. Dnešní mladíci mohou relativně brzy doplnit dospělou českou reprezentaci, už osvědčené opory Davida Pastrňáka, Tomáše Hertla, Martina Nečase, Dominika Kubalíka. Během pár let může trenér seniorské reprezentace odjíždět na mistrovství světa tak, jak to bylo na přelomu tisíciletí normální: tedy pro zlato, v nejhorším případě pro medaili.

„Stoprocentně může a věřím, že to tak bude,“ předpovídá bývalý reprezentant a účastník zlatého MSJ 2001 v Moskvě Radim Vrbata. „Co se týče dospělé reprezentace, tak v tom, že po Jiříčkovi budou určitě mezi seniory dostávat brzy šanci i další. A co se týče přínosu pro celý český hokej, tak turnaj má velkou sledovanost. Tím, jak ten tým postupoval, tak se zvedal i mediální zájem. A to všechno se, věřím, přenáší na mládežníky ve všech českých klubech. Vidím to na vlastní oči u třídy, kterou trénuji. Jak tím kluci žijí, jak zápasy sledují, baví se o nich,“ zdůrazňuje Vrbata.

A pak byl zbytek těch, kteří zůstali nějaký čas u hokeje, nakoukli do extraligy, zkoušeli to v zahraničí, ale relativně brzy – z pohledu seniorské reprezentace – zapadli.

Zajímavou postavou byl tehdy určitě olomoucký odchovanec Pavel Brendl, který je mnohými znalci označován za promarněný talent. Na MSJ v Moskvě 2001 byl absolutní hvězdou – členem All stars týmu, nejlepším útočníkem a nejproduktivnějším hráčem. Po šampionátu to zkoušel bez úspěchu několik sezon v NHL, ale vždy brzy dohrál na farmách AHL. Až se v sezoně 2009/10 stal v dresu Torpeda Nižnij Novgorod v KHL účastníkem utkání hvězd a nejlepší střelcem.

I z toho je vidět, že na místě je střízlivý optimismus. Z tehdejší reprezentační 22 „jen“ čtyři hráči opravdu úspěšně prorazili do nejlepší světové ligy a do reprezentace. Ale jejich role byla nesmírně důležitá.

Připomeňme si, co před časem v rozhovoru pro Seznam Zprávy říkal David Jiříček: „Jsem z generace, která na úspěch čeká, a doufám, že se to co nevidět změní. Pro malé kluky, kteří s hokejem teprve začínají, je to strašně důležité. Přál bych si, aby se nám zase podařilo zbláznit Česko do hokeje a malé děti se v nás viděly. Bavily se o nás ve škole i doma, viděly na vlastní oči impulz, který jim potvrdí, že hrát hokej stojí za to.“