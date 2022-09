Ikona skialpinismu se pohřešuje. Uklouzla při sestupu z osmé nejvyšší hory

Na vrcholu osmé nejvyšší hory světa (8 163 metrů) si pak Američané nasadili lyže a vydali se dolů. O patnáct minut později přišla Ghimireovi další zpráva. „Velký problém,“ cituje zprávu, kterou uslyšel v satelitním telefonu, americký server The New York Times. Při sestupu totiž došlo k nehodě.

Britská BBC uvádí, že podle výpovědi svědků Nelsonová uklouzla a spadla do 600 metrů hluboké ledovcové trhliny. „Čepel její lyže sklouzla a (Nelsonová) spadla z druhé strany vrcholu,“ řekl Ghimire pro server Outside.

Její partner se bezpečně dostal zpět do základního tábora, a to čtyři a půl hodiny poté, co na vrcholu se svou družkou pořídil oslavující fotografii.