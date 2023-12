Ledecká je zpátky na lyžích. V super-G ztratila na vítězku tři vteřiny

„Nezajela jsem dobrou jízdu, to je zcela jasné, ale dělala jsem, co jsem mohla. A jsem ráda, že mám za sebou první závod po tak dlouhé době a budu mít od čeho se odrazit,“ hodnotila česká trojnásobná olympijská vítězka, kterou cituje Idnes Sport. „Trať byla hodně těžká, byla špatná viditelnost. Je tady minimálně deset bran, za kterými vůbec nevidíte, jakým směrem vás to za vlnou vyhoupne.“