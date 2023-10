MOV pozastavil s okamžitou platností činnost ruského olympijského výboru

Výkonná rada Mezinárodního olympijského výboru (MOV) pozastavila činnost Ruského olympijského výboru (ROC) s okamžitou platností až do odvolání.

Stalo se tak poté, co ROC uznal regionální organizace ze čtyř ukrajinských území – Luhaňsk, Doněck, Cherson a Záporoží, která Rusko nelegálně anektovalo během invaze v roce 2022.

K ruskému kroku došlo minulý čtvrtek a MOV to označuje za porušení olympijské charty, protože to nerespektuje územní celistvost Národního olympijského výboru Ukrajiny. Lze to vysvětlit i tak, že právníci MOV našli nyní jasný argument, jak Rusům účast na olympiádě v Paříži pod ruskými symboly zakázat.