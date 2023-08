Nový žebříček nejlépe placených českých sportovců. Pastrňák si musí počkat

Minulá sezona přála dvojnásobnému vítězi Stanley Cupu Ondřeji Palátovi. Poté, co přestoupil z Tampa Bay Lightning do New Jersey Devils, se mu totiž výrazně zvedla výplata. Dvaatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku však ihned ukázal, jakou má pro tým hodnotu: pomohl ho dovést do druhého kola play-off.