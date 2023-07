Pět velkých postav Tour de France a smutná Saganova tečka na konec

Přesto to není vítěz, k němuž by miliony fanoušků obdivně shlížely. Mimochodem, ač vyhrál rozdílem sedmi a půl minuty, získal jen jedinou etapu – časovku.

Letos před Tour jel jen čtyři závody. Všechny etapové. Tři z nich vyhrál, v jednom byl třetí. Možná i to byl důvod, proč jel tak dobře Tour, protož nebyl unavený, opotřebovaný.

Když mohl, tak zaútočil, nevynechal jedinou příležitost. Všechny bavil, když prohrál, tak si v cíli nestěžoval, na nic se nevymlouval a druhý den už znovu nastoupil odhodlaně do další bitvy. V poslední etapě v Paříži pár kilometrů před cílem vysprintoval před peloton a pokusil se zvítězit z úniku. Který druhý jezdec na celkové pořadí tohle kdy v poslední etapě udělal?

Před Tour jel Pogačar 11 závodů, z toho dva etapové. Osm z nich vyhrál, jednou byl třetí, jednou čtvrtý a jednou kvůli pádu odstoupil. Ten pád byl důležitý. Způsobil si zranění zápěstí a zbrzdil tím přípravu na Tour. Chybělo mu to při závodě? A nebylo těch důležitých závodů před Tour vlastně až moc? Těžko říct. To musejí zanalyzovat sportovní šéfové jeho stáje UAE Team Emirates.

Z Jaspera se během závodu stala sprinterská hvězda první velikosti. Ještě že nevyhrál v Paříži, možná by ho to zkazilo. Znáte sprintery…

Tour de France 2023 ani nedojel (odstoupil kvůli porodu manželky). Nevyhrál jedinou etapu, byl „jen“ dvakrát druhý a dvakrát třetí. Ale pozor, hned sedmkrát v první desítce. Možná byl nakonec Wout zklamaný, že neměl to vítězství. Zato si získal nesmírný respekt, jak pracoval pro tým a svého lídra.

Belgičan doslova udivoval nasazením. Etapu po etapě ujížděl do úniků, tvrdě a neúnavně pracoval na čele pelotonu. Když to v ostatních stájích viděli, musel se stát ještě cennější komoditou, než byl doposud. Takového chlapíka prostě chcete v týmu.

Ještě není tak starý, je mu teprve 33 let. V cyklistice často dobrý věk. Jenže Saganovi, trojnásobnému světovému šampionovi, se už dlouho nedaří. Potvrdilo se to bohužel i na letošní Tour, kde patřil k ostře sledovaným jezdcům. Mnozí věřili, že v některých sprintech bude aspoň bojovat o vítězství. Nestalo se.

Jeho nejlepší umístění? Osmý, 11. a 13. V soutěži o bodovací trikot, který tu sedmkrát vyhrál, letos skončil 54. Kdyby to bylo jen na této Tour, ale je to dlouhodobý proces. Letos nevyhrál jediný závod. Ani to mistrovství Slovenska, kde zvítězil loni a k tomu přidal aspoň i etapu na Tour de Suisse.