Jsem mrtvej, hlesl Pogačar do rádia. Jak Vingegaard vyhrál Tour de France

Dán má i velmi silnou psychiku. Jezdí a vypadá neobyčejně soustředěný. Jakoby neexistovalo nic, co by ho mohlo rozhodit z konceptu. Je tak koncentrovaný, až působí nudně. Žádné srandičky jako Peter Sagan nebo Tadej Pogačar. Nikdy, opravdu nikdy.

„Museli jsme až k němu domů, zaklepat na dveře a zavolat Jonasi, jedeme. Nechtěl zvednout zadek,“ směje se Michael Valgren z EF Education-EasyPost, Vingegaardův kamarád z dětství. „Kdyby nebylo Jespera, Karstena a ostatních kluků ze starého klubu, nejsem si jistý, že by byl kdy opravdovým profíkem. Ale postarali se o to spolu s jeho rodiči.“

„Nejsem si jistý, že si Jonas uvědomoval, jak dobrý by mohl být,“ vzpomínal ještě před Tour 2023 Karsten Mikkelsen, jeho dlouholetý kamarád a první cyklistický mentor. „Byl a stále je docela obyčejný, normální kluk. Chtěl jen vidět, jak daleko to může na kole dotáhnout.“

V té době hrál Jonas fotbal. Bavil by ho, ale nešel mu. „Byla to nakonec jediná věc, v níž nebyl dobrý. A ve skutečnosti to byl důvod, proč začal na kole,“ vysvětlil Vingegaardův otec. „Viděl jsem, že nechce hrát fotbal. Tak jsem mu řekl, že v našem městě brzy začíná Tour of Denmark, a zeptal jsem se, jestli se tam chce jet podívat.“