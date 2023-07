Záhada letošní Tour de France. Takto se do kopců ještě nikdy v historii nejezdilo

Pro představu: hodinový výkon netrénovaného zdravého člověka je kolem 3 W/kg hmotnosti, tedy nějakých 250 W na 80kg osobu. Rozumí se při jeho maximálním výkonu. To je víc než dvakrát méně – obrovský rozdíl. K tomu si uvědomte, že jezdci se pohybují ve výškách v rozmezí 1000–2000 metrů nad mořem, při teplotách nad 30 °C .

Na rozdíl od roku 2022 Vingegaard letos s útokem na Pogačara dlouho nečekal. Udeřil hned v páté etapě z Pau do Laruns, která zahrnovala tři těžká stoupání. Col du Soudet (15,2 km na 7 %), Col d’Ichere (4,2 km na 6,2 %) a Col de Marie Blanque (7,8 km na 8,4 %), kde posledních pět kilometrů mělo průměr dokonce 10,5 %.

Vingegaard tu předvedl jeden z nejlepších vrchařských výkonů kariéry, když dával téměř 7 W/kg po dobu více než 20 minut. Úřadující šampion Tour pokračoval přes vrchol stoupání do cíle v Laruns, kde na Pogačara získal minutu a čtyři sekundy.

Slovinec teď ale vrátil úder o necelých 24 hodin později na Cauterets (závěrečných 5,3 km na 7,5 %). Před Pogačarovým vítězným útokem Jumbo-Visma hráli prim na Col du Tourmalet (17 km při 7,4 %). Dlouhá vysokohorská stoupání jsou typickou Pogačarovou slabinou a tým Jumbo-Visma si myslel, že by mohl Slovince hned druhý den úplně dorazit.

Pro porovnání – nejblíže k oběma favoritům co do výkonu byl Belgičan Steff Cras, který dával téměř 6 W/kg po dobu 15 minut. Přesto ztratil na vedoucí dvojici dvě minuty.

Srovnejte si, co umí vaše a co závodní kolo

Víme tedy, že Vingegaard a Pogačar umí na konci pětihodinové etapy Tour de France udělat 6,9 W/kg po dobu 15 minut. Ale mohou to dělat etapu po etapě, týden po týdnu až do konce Tour?

Další šokující čísla vycházejí z aplikace Strava, velmi oblíbené mezi cyklisty. I ona, podobně jako výkonnostní čísla, ukazují, že časy na kritických segmentech stoupání jsou rychlejší než kdykoli předtím. Tadej Pogačar, Sepp Kuss a Tom Pidcock překonávají top výkony na Stravě „King of the Mountains“ (KoM) jeden za druhým.

„Všechna stoupání jsou teď superrychlá, už to není až tolik o taktice. Buď máš nohy, nebo ne,“ řekl pro Cycling Podcast uchazeč o stupně vítězů Jai Hindley.

Výkonnostní analytik webu Velo Zach Nehr potvrdil, že čísla ukazující výkony na Tour 2023 jsou vyšší než kdy jindy. To se samozřejmě převádí do rychlosti stoupání. Lehčí kola, aerodynamičtější kombinézy a helmy a výkonově optimalizované závodní váhy jezdců znamenají, že jedou do kopce rychleji než kdy předtím.