Připínáčky na Tour de France. „Byl to jeden šílenec“

„Tohle bylo vždycky, jednou za čas už od začátku cyklistiky. Je to jeden magor, šílenec,“ řekl Seznam Zprávám bývalý slavný český cyklista Lubor Tesař. „Jsem přesvědčený, že to nedělají nějací aktivisti, ti se chtějí zviditelnit, musejí být vidět v televizi. Takový člověk to musí udělat tajně, aby ho nikdo neviděl, protože kdyby ho viděli, tak ho další fanoušci zmlátí.“

Připínáčky na trati Tour de France a dalších cyklistických závodů opravdu nejsou nic nového. V ročníku 2012 téměř zastavily peloton v Pyrenejích, když na jednom místě píchlo na 30 jezdců, včetně vedoucího závodníka Brita Bradleyho Wigginse. „Někdo to zjevně provedl záměrně,“ řekl tehdy ředitel závodu Jean-François Pescheux. „Ale nevíme, kdo to rozházel.“

Nakolik je to vážný bezpečnostní problém? Při nájezdu do stoupání ne až takový. Pokud by do připínáčků najeli cyklisté ve sjezdu vysokou rychlostí, tak by to mohlo být extrémně nebezpečné.