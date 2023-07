Tour de France očima Mathiase Vacka: Vítěz jezdí chytře

„Je to určitě i proto, že Tour de France začala dvěma velmi těžkými etapami, ta první dokonce s převýšením 3500 metrů,“ řekl Mathias Vacek, který teď trénuje doma v Česku a chystá se možná na Vueltu. „A hned propukl boj o celkové pořadí. Bylo také vidět, že Tadej Pogačar i Jonas Vingegaard jsou trochu odskočení od ostatních. A vypadá to, aspoň zatím, že Slovinec není nějak výrazně limitovaný zraněním zápěstí. Samozřejmě, že v tom může hrát roli i adrenalin, ale nezdá se, že by nějak trpěl.“