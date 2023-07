Zlaté časy Romana Kreuzigera. Proč letos žádný Čech nejede Tour de France

Poprvé od roku 1995 se dokonce stane, že žádný Čech na „Starou dámu“ nevyrazí dvě sezony za sebou. Osm let nikdo nevyhrál etapu a sedm let nedojel do prestižní desítky. Ani v žebříčku UCI to není žádná hitparáda. V první dvoustovce máme jediného závodníka - Mathiase Vacka na 183. místě.