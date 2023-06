Tour de France 2023 začíná ve Španělsku. Kudy vede trasa, mapy etap, program

Nejslavnější cyklistický závod světa letos patří hlavně vrchařům. Jezdci projedou pět francouzských pohoří, v programu naopak ubyly časovky.

Kdy se koná Tour de France a jak je dlouhá

Jubilejní 110. Tour de France se koná od 1. do 23. července 2023. Celková délka trasy je 3404 kilometrů, z 21 etap bude osm horských, osm rovinatých, čtyři středně kopcovité a jedna typu časovky.

Kde se startuje

Slavnostní start je v severošpanělském Baskicku, ve kterém se pojedou první tři etapy. Startovní město Bilbao má na Tour de France úplnou premiéru. „Je to netradiční start. Tradicí je, že Tour se snaží startovat v relativně rovinatých oblastech, aby se závodníci zapracovali a důležité momenty nepřišly moc brzo. Letos nás čeká pravý opak,“ zhodnotil pro Seznam Zprávy Leopold König, ředitel české Sazka Tour a Závodu míru do 23 let, který dvakrát absolvoval Tour de France a v roce 2014 obsadil sedmé místo v celkovém pořadí.

Tradice slavnostních začátků neboli Grand Départ mimo Francii začala už v 50. letech minulého století. V poslední době je častější, za hranicemi začíná závod zhruba v polovině ročníků. V Baskicku už Tour začínala také v roce 1992.

Etapy Tour de France 2023 Etapa Datum Trasa Délka Typ 1. etapa 1. 7. Bilbao / Bilbao 182 km Středně kopcovitá 2. etapa 2. 7. Vitoria-Gasteiz / Saint-Sébastien 209 km Středně kopcovitá 3. etapa 3. 7. Amorebieta-Etxano / Bayonne 187,4 km Rovinatá 4. etapa 4. 7. Dax / Nogaro 182 km Rovinatá 5. etapa 5. 7. Pau / Lauruns 163 km Horská 6. etapa 6. 7. Tarbes / Cauterets-Cambasque 145 km Horská 7. etapa 7. 7. Mont-de-Marsan / Bordeaux 170 km Rovinatá 8. etapa 8. 7. Libourne / Limoges 201 km Středně kopcovitá 9. etapa 9. 7. Saint-Léonard-de-Noblat / Puy de Dôme 182,5 km Horská 10. 7. Volný den v Clermont-Ferrand 10. etapa 11. 7. Vulcania / Issoire 167,5 km Středně kopcovitá 11. etapa 12. 7. Clermont-Ferrand / Moulins 180 km Rovinatá 12. etapa 13. 7. Roanne / Belleville-de-Beaujolais 169 km Středně kopcovitá 13. etapa 14. 7. Châtillon-sur-Chalaronne / Grand Colombier 138 km Horská 14. etapa 15. 7. Annemasse / Morzine les Portes du Soleil 152 km Horská 15. etapa 16. 7. Les Gets les Portes du Soleil / Saint-Gervais Mont-Blanc 179 km Horská 17. 7. Volný den Saint-Gervais Mont-Blanc 16. etapa 18. 7. Passy / Combloux 22,4 km Individuální časovka 17. etapa 19. 7. Saint-Gervais Mont-Blanc / Courchevel 166 km Horská 18. etapa 20. 7. Moȗtiers / Bourg-en-Bresse 185 km Středně kopcovitá 19. etapa 21. 7. Moirans-en-Montagne / Poligny 173 km Rovinatá 20. etapa 22. 7. Belfort / Le Markstein Fellering 133,5 km Horská 21. etapa 23. 7. Saint-Quentin-en-Yvelines / Paříž Champs-Élysées 115,5 km Rovinatá Zdroj: Letour.fr

Na co se těšit

Z Baskicka peloton zamíří do francouzských Pyrenejí, odtud se přes Centrální masiv přesune do francouzských Alp. Díky vyššímu počtu horských etap bude ročník 2023 přát hlavně vrchařům. „Spousta lidí se nechalo slyšet, že nižší počet časovek je velmi mrzí. Nevýhodu mají hlavně excelentní časovkáři, kteří nedokážou prodat tuhle disciplínu. Ale myslím si, že to organizátoři udělali naschvál, aby se více rozhodovalo ve stoupáních,“ podotkl bývalý špičkový vrchař König.

Časovka bude jedna, až v 16. etapě, a bude krátká jen 22 kilometrů a navíc horská. Vrchaři, kteří časovkářskou techniku tolik neovládají, v ní dle Königových odhadů příliš neztratí, naopak cyklisté vynikající v rovinatých časovkách mnoho nezískají. Pořadím však může zamíchat taktika, zda závodníci budou, či nebudou během etapy vyměňovat časovkářské kolo za to klasické.

Foto: A. S. O., Seznam Zprávy Oficiální mapa Tour de France 2023

V horách cyklisty čeká například výstup na slavný pyrenejský Tourmalet, z Königových zkušeností jeden z nejtěžších kopců ve Francii. Vyšlapat budou muset třeba na Grand Colombier, méně typickou horu mimo Pyreneje i Alpy, na které se dojíždělo i v roce 2020. „Je to taky dost těžký kopec, takže má potenciál zamíchat celkovým pořadím,“ okomentoval Leopold König.

Vrcholem pak bude královská 17. etapa se čtyřmi alpskými výstupy nedaleko Mont Blancu, jež nabídne celkové převýšení 5400 metrů na 166 kilometrů, což je extrémní kombinace.

Největší české úspěchy v Tour de France Roman Kreuziger – čtyřikrát v první desítce celkového pořadí, nejlépe páté místo (2013),

Leopold König – sedmé místo celkově (2014), třetí místo v horské etapě (2014),

Ján Svorada – dvě vítězství v etapě – (1998 a 2001), z toho jednou na Champs Élysées, jedno vítězství v etapě ještě jako Slovák (1994),

Zdeněk Štybar – jedno vítězství v etapě (2015),

Pavel Padrnos – dvě vítězství v týmové časovce (2003 a 2004),

Jan Bárta – třetí místo v individuální časovce (2014). Zdroj: procyclingstats.com, letour.fr

Kde se rozhodne o vítězi

Závěr bude patřit pohořím Jura a Vogézy a nakonec tradičnímu dojezdu do Paříže na Champs Élysées. O vítězi celkového pořadí se rozhodne v předposlední etapě, v té poslední už musí majitel žlutého trikotu jen včas dojet do cíle. Poslední etapa patří sprinterům a může ještě změnit vítěze zeleného dresu.

Zatímco v některých ročnících bývá jako předposlední etapa zařazena časovka, v roce 2023 je to horská etapa. Bude-li v celkovém pořadí dominovat jediný závodník, což je vždy skvělý vrchař, očekávaný vítěz se už nejspíš nezmění.

V případě souboje dvou nebo tří jezdců na předních příčkách, kteří budou výkonově na vyšší úrovni než ostatní, to však může být jinak. „Mohli by právě v té horské etapě jet o celkový triumf, a Tour by se tak mohla rozhodnout v jedné z posledních etap,“ odhadl Leopold König.

Týmy na Tour de France 2023 UCI WorldTeams AG2R Citroën Team (Francie) Alpecin-Deceuninck (Belgie) Astana Qazaqstan Team (Kazachstán) Bahrain Victorious (Bahrajn) Bora-Hansgrohe (Německo) Cofidis (Francie) EF Education-Easypost (USA) Groupama-FDJ (Francie) Ineos Grenadiers (Velká Británie) Intermarché-Circus-Wanty (Belgie) Jumbo-Visma (Nizozemsko) Movistar Team (Španělsko) Soudal Quick-Step (Belgie) Team Arkea-Samsic (Francie) Team DSM-Firmenich (Nizozemsko) Team Jayco AlUla (Austrálie) Trek-Segafredo (USA) UAE Team Emirates (SAE) UCI ProTeams kvalifikovaní Lotto dstny (Belgie) TotalEnergies (Francie) UCI ProTeams pozvaní Israel-Premier Tech (Izrael) Uno-X Pro Cycling Team (Norsko) Zdroj: Letour.fr

Co je Tour de France

Tour de France, v překladu Cesta okolo Francie, je nejslavnější cyklistický závod světa, s výjimkou období dvou světových válek se koná pravidelně od roku 1903. Založili ho novináři a obchodníci na podporu sportovního deníku l’Auto. Žlutý dres pro vedoucího závodníka a vítěze je zavedený od roku 1919 a zřejmě odrážel barvu papíru, na kterém zmíněný časopis vycházel.

Tour de France vznikla jako první etapový závod na světě, po jejím vzoru se pořádají podobné akce v mnoha zemích. Dnes je součástí celoročního seriálu silničních cyklistických závodů nejvyšší úrovně UCI World Tour. Spolu s italským Girem a španělskou Vueltou patří k největším třítýdenním závodům zvaným Grand Tour.

Za umístění na Tour de France jezdci získávají nejvíce bodů, což potvrzuje, že je tento závod vrcholem celého cyklistického roku. Startovní pole proto bývá nabito největším počtem cyklistických hvězd.