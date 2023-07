Srovnejte vychytávky: co umí váš bicykl a co kola na Tour de France

Elektrické řazení bez klasických lanek je dnes naprostou samozřejmostí, stejně jako hydraulické kotoučové brzdy, které v pelotonu zcela nahradily brzdy ráfkové. Takové řazení je snazší a přesnější, brzdy zase účinnější, zejména za deště. Umožní závodníkům najíždět do problematických míst rychleji, zkracují brzdnou dráhu. Oboje se už prosazuje i do běžné sportovní cyklistiky.

Kola, rámy a různé komponenty mají aerodynamické tvary. Řídítka jsou integrovaná s představcem do jednoho kusu. Stejně tak závodníci hodně používají „aero“ helmy, které mají aerodynamičtější tvary a jsou prostě ve vyšších rychlostech rychlejší. Na sobě pak místo klasického dresu (kalhoty a dresy zvlášť) mají často „rychlejší“ kombinézy, kombo-dresy.

„Prakticky všichni dnes nosíme kombo dresy, hlavně na ty zvlněné rovinaté etapy. Do kopců to už je na závodníkovi, který si někdy v horkém počasí bere i klasický dres, protože si ho do kopce může rozepnout,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy přední český profesionál, nový mistr republiky v silničním závodě Mathias Vacek z teamu Lidl Trek.