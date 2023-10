Proč All Blacks prohráli finále ragby a proč JAR zdvihla pohár

Nový Zéland ho neměl. Jenže to nebylo všechno. All Blacks ukázali zároveň nižší stupeň ukázněnosti ve hře, než bylo únosné. Dvě žluté karty, z nichž jedna se navíc změnila v červenou, to bylo moc. Ke všemu ta první pro Shannona Fritzella přišla už ve druhé minutě utkání. Druhou žlutou dostal kapitán Sam Cane také brzy, navíc byla přehodnocena na červenou.

A do třetice, v některých klíčových momentech to vypadalo, že All Blacks měli menší touhu po vítězství než Springboks. Ti naopak ukazovali po celé utkání, že když vyhráli dva zápasy o pouhý bod, mohou klidně vyhrát i ten třetí. A to se také stalo.