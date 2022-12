„Vážně letím do USA?“ Propuštění basketbalistky z ruské věznice minutu po minutě

Inkriminované záběry z propuštění Brittney Grinerové zveřejnila na videu ruská agentura TASS. Některé detaily stojí za pozornost.

Vše začíná tím, jak „BG“ (Američance tak říkají v basketbalovém světě ) sedí v jakési místnosti ruské trestní kolonie Javas a podepisuje propouštěcí listiny.

Hvězdná basketbalistka je překvapivě ostříhaná nakrátko, už nemá své ikonické dredy. Nechala si je prý sama dobrovolně ostříhat kvůli nastávající tuhé ruské zimě. Na videu jsou částečně vidět její tetování – na levé ruce má vytetovaný kříž a levý ukazováček má zalepený náplastí. Vypadá klidně, nemá viditelné zranění, nezdá se nijak vyhublá nebo zdeptaná.

Víš kam letíš? Letíš domů, do USA. Ruský průvodce Brittney Grinerové

Místnost v trestanecké kolonii, v níž sedí, je moderně zařízená, na zdi visí obyčejný papírový kalendář a vzadu u okna stojí varná konvice. S Američankou je tam Ruska, která zařizuje její propuštění.

Na dalším záběru je BG se stejnou ženou, s níž podepisovala propouštěcí listiny. Američanka je evidentně v dobré náladě, ale v očích má zvláštní výraz, jako by tomu všemu nechtěla úplně věřit. Už je oblečená na ven, má teplý šátek kolem hlavy. V ruce drží sluchátko telefonu, ale není z toho jasné, zda šlo o inkriminovaný telefonát s Bílým domem.

I druhá místnost je čistá, slušně zařízená, má novou skříň, kulaté zrcadlo, hodiny a opět v pozadí varnou konvici.

Třetí záběr ruské televize je evidentně od vstupní brány. Vypadá to, že Grinerová je těsně před propuštěním z nápravného zařízení. Po levé ruce má cca tři metry vysoký plechový plot zakončený na vrcholu ostnatým drátem.

Je skloněná nad stolkem a podepisuje nějaké další propouštěcí listiny. Nad ní stojí dozorkyně v teplé ušance a nové uniformě, ukazuje na listinu a přikazuje Grinerové, aby v kolonce „familija“ vyplnila své příjmení.

Pak už Američanka stojí u otevřené brány a poslušně čeká na pokyny dozorkyň. Jsou tři a rusky ji vybízejí, že má jít. Jedna z nich má covidovou roušku, stejnou jako BG. Ta pak na pokyn dozorkyň se dvěma velkými taškami nastupuje do bílého antonu ruské vězeňské služby.

Další záběr už ukazuje Američanku, jak vystupuje z jiného vozu, je to VW Transporter na jakémsi letišti, s velkou pravděpodobností je to Vnukovo v Moskvě. Je zima, trochu sněží a BG v dlouhém kabátu Nike si bere svou velkou tašku. Tu druhou jí nese jeden ze tří ruských průvodců se zakrytými tvářemi, kteří basketbalistku provázejí do malého tryskového letadla.

„Všechno bude zase fajn“

Zajímavý je další záběr. Zřejmě sama BG si prohlíží svůj americký pas, který jí vrátili, stránku po stránce.

Pak už basketbalistka USA sedí v letadle u okénka, usmívá se, vidíme jí do tváře. Poprvé mluví, odpovídá na něčí otázky. Na hlavě má čepici, ale už sundala kabát a je v červené flanelové košili.

„Jak se cítíš?“ ptá se jí ruský průvodce anglicky. „Jsem šťastná,“ odpovídá BG. „Jsi připravená na let?“ „Ano.“ „Víš, kam letíš,“ ptá se jí někdo třetí rusky. Ona evidentně nerozumí a čeká na překlad do angličtiny. Pak odpovídá, že neví. „Letíš domů,“ říká Rus a ten druhý to opět překládá do angličtiny. Grinerová se ujišťuje, že do USA, a ruský hlas i ten anglický jí to potvrzují a dodávají: „Všechno bude zase fajn.“ Američanka se sice usmívá, ale její reakce je trochu zdrženlivá. „OK,“ odpovídá.

Potom vystupuje z letadla. Říká „nashle“ a někdo jí rusky odpovídá „na shledanou“.

Dalším střihem se dostáváme na letištní plochu privátního letiště v Abú Dhabí, kde dochází k výměně Američanky za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta. Teprve tady poprvé vynikne vysoká postava basketbalistky, která měří 206 cm. Jde v doprovodu tří mužů, proti nim přichází z amerického letadla But. Vlevo v pozadí stojí další čtyři muži, z nichž jeden má na sobě tradiční arabský oděv. Nejméně dva další jsou Američané.

Výměna je velmi rychlá. Rusové se zdraví s Viktorem Butem, jeden z nich se s ním objímá a pak společně odcházejí rovnou do ruského stroje. BG si mezitím přebírá Američan v černých brýlích, který přivedl ruského obchodníka se zbraněmi. Poté se basketbalistka zdraví se zmiňovanou čtveřicí mužů, zatímco další člověk odnáší její tašky do amerického letadla.

Tím skončilo téměř desetiměsíční zadržování Brittney Grinerové v Rusku. Výměna vězňů byla oznámena ve čtvrtek ráno, kdy prezident Joe Biden tweetoval, že basketbalistka je v bezpečí. „Je v letadle. Je na cestě domů,“ napsal.

Grinerová byla odsouzena na devět let v ruské trestanecké kolonii poté, co byla v únoru zatčena na moskevském letišti za to, že ve svých zavazadlech převážela náplně s hašišovým olejem. Byla obviněna z přepravy drog.