Brittney Grinerová sedí v „gulagu“ IK-2 Javas uprostřed tajgy

FKU IK-2 UFSIN Ruska v Mordvinské republice, Javas. Plným zněním Federální státní instituce nápravné kolonie č. 2 oddělení federální služby trestů v Mordvinské republice v Javasu. Toto je zařízení, do něhož byla převezena hvězdná americká basketbalistka a dolarová milionářka Brittney Grinerová. Měla by si tu odsedět devítiletý trest za to, že po příletu do Moskvy letos v únoru jí našli v kufru pár hašišových náplní do elektronických cigaret.