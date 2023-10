Ragby ve Francii čekají obří čtvrtfinálové bitvy

Na třetí nejsledovanější globální sportovní události planety panuje pěkně zamotaná situace. Zatímco ve dvou utkáních se střetne čtveřice absolutních favoritů turnaje - Francie x Jižní Afrika a Nový Zéland x Irsko, v dalších dvou už to tak hvězdné není. Co ukážou bitvy „druhého“ řádu Anglie x Fidži a Wales x Argentina? Může z nich vzejít překvapivý černý kůň šampionátu? Zkušený znalec vám řekne, že i to se může stát.

Sázka na vítěze prvních ze zmíněných dvojic je naprostou loterií a sázející musejí mít těžké hlavy. Ve zbylých dvojicích jsou naopak favority oba týmy ze Spojeného království.

Irsko, pro někoho možná trochu překvapivá jednička světového žebříčku, věří, že má velkou šanci dostat se proti Novému Zélandu poprvé v historii do semifinále. Dosavadní čtvrtfinále v minulosti Irové nezvládli. Jenže teď může být všechno jinak. Odborníci se domnívají, že irský tým je jiný než dříve. Zdá se, že pod anglickým trenérem Andym Farrellem spoléhá v poslední době mnohem víc na své schopnosti než na vášeň a emoce.

Tahle vyrovnaná sestava se nebude All Blacks vůbec bát. Dosud také ve všech posledních testech obstála. Špičková byla už před MS, loni Novozélanďany porazila dokonce hned dvakrát u nich doma. Ve skupině MS ve Francii si poradila s Jižní Afrikou 13:8. Rumuny přejela 82:8, Tongu 59:16 a Skotsko porazila 36:14.

Teď si představte, že by Irové Novozélanďany skutečně porazili. Dokázal by je ještě vůbec někdo zastavit?

Jenže ragby je ragby. Co bylo doteď, to se škrtá. Ve čtvrtfinále čeká účastníky nová, ještě vyšší úroveň intenzity. A Nový Zéland bude extrémně nebezpečný. Bude to jiný tým než ten, který v první den šampionátu prohrál s Francií 13:27. Ze všech nejzkušenější.

All Blacks to ostatně ukazovali už v dalších utkáních šampionátu. Namibii přejeli 71:3, Itálii 96:17 a Uruguay 73:0. Po skupinových bojích dominují prakticky všem hlavním statistikám. Zaznamenali 253 bodů (druhá Francie 210), nejvícekrát položili pětku – 38× (druhé Irsko a Francie 27×) – a měli nejvíc úspěšných konverzí – 30 (druhé Irsko a Francie 23). Jen v obdržených bodech skončili až na pátém místě dokonce až za Anglií. Ukazovalo by to na horší obranu? Ale i kdyby, znamená to něco?

Obdobná bitva titánů se čeká mezi domácí Francií a obhájci titulu z Jižní Afriky. Do francouzských řad se vrátí zraněný kapitán Antoine Dupont. Bude to víc psychologická pomoc? I bez něj si totiž Francouzi ve skupině A hladce poradili s Namibií 96:0 a s Itálií 60:7. Pouze slabší Uruguay udolali nečekaně těžkopádně 27:12.

Extrémně napínavé to bude i v oněch dvou „slabších“ zápasech. Wales s Anglií dosud ani jednou neprohrály. Ale Anglie měla namále se Samoou, nad níž vyhrála jen 18:17. Wales se zas potrápil s Fidži 32:26.